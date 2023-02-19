Космічний кар'єрний поштовх: Водолії, Козероги та Овни, готуйтеся до успіху

Цього тижня, згідно з астрологією, зірки кажуть, що Водолії, Козероги та Овни будуть найкраще розташовані до кар'єрного успіху. Оскільки Сонце знаходиться у Водолії, а Меркурій також у цьому знаку, для представників Водоліїв настане час сміливого ривка вперед на вибраному ними шляху.

Тим часом, Місяць у Козерогові сприяє наполегливій праці та самовідданості тих, хто народився під цим знаком, оскільки вони прагнуть своїх цілей. Нарешті, становище Юпітера в Овні обіцяє великі можливості та потенційний успіх усім, готовим докласти необхідних зусиль.

Водолій

Наявність Сонця цього тижня надає Водоліям енергію, яка дає їм додатковий імпульс для пошуку нових шляхів розвитку або амбіцій. Для них важливо не дозволяти сумнівам і страхам стояти між ними та їхніми мріями. Якщо щось досі здавалося неможливим, то цими днями космічного впливу воно може стати цілком досяжним.

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Оскільки Венера та Уран знаходяться у Тельці, є можливість отримати фінансовий прибуток завдяки творчим підприємствам. Просто довіряйте своїй інтуїції більше, ніж зазвичай, при ухваленні рішень, пов'язаних із грошовими питаннями.

Козеріг

Цього тижня, коли Місяць знаходиться вдома (у Козерогові), представники знаку можуть з упевненістю чекати на період поглиблення задоволення. Також слід чекати більшого успіху у будь-яких проєктах чи планах, над якими вони працювали останнім часом – за умови, що до цього додасться ще й наполегливість!

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Поточне становище Сатурна посилює амбіції, але застерігає від непотрібного ризику. Положення Нептуна посилює творчі здібності, тому не бійтеся мислити нестандартно, якщо вам потрібне натхнення на шляху до досягнення своїх цілей!

Овен

Юпітер затишно розташувався тут (в Овні), забезпечуючи багатьох людей, народжених під цим знаком, мотивацією та керівництвом до дії, коли вони намагаються зробити щось складне, але що стоїть у майбутні дні. Марс, що у Близнюках, вказує на те, що навички спілкування можуть виявитися корисними.

Якщо ви хочете, щоб інші дізналися про те, чого ви намагаєтеся досягти, використовуйте соціальні мережі, де це можливо! Крім того, поточне положення Плутона означає, що бар'єри можуть бути швидко подолані, якщо ви збережете концентрацію на будь-якому починанні, хоч би яким складним воно здавалося спочатку.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, і для другої, від Терезів до Риб.

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