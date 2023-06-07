Лучшие азиатские драмы: окунитесь в мир эмоций
UAportal подготовил список лучших мелодраматический сериалов с 2018 по 2021 год. Они сняты и выпущены в Южной Корее и Китае, что позволит посмотреть на историю отношений под другим углом.
Однажды под дождем
Рейтинг IMDB: 8.5
Жанр: Мелодрама, Романтика
Страна производства: Южная Корея
Продолжительность: 60 минут на серию
Год производства: 2018
Главный продюсер: Студия Y
Сериал "Однажды под дождем" рассказывает душещипательную историю Юн Джин-а, успешной карьеристки в возрасте тридцати лет, и Со Джун-хи, младшего брата ее лучшей подруги. Случайно встретившись, они вскоре оказываются втянутыми в стремительный роман, бросая вызов общественным нормам и сталкиваясь с трудностями. По мере того как расцветает их любовь, Юн Джин-а и Со Чжун-хи должны противостоять собственной неуверенности, общественным ожиданиям и осуждению окружающих.
Мой мистер
Рейтинг IMDB: 9.1
Жанр: Драма
Страна производства: Южная Корея
Продолжительность: 70 минут на эпизод
Год производства: 2018
Главный продюсер: Студия Z
Сериал "Мой мистер" рассказывает о жизни трех братьев среднего возраста – Пак Дон Хуна, Пак Сан Хуна и Пак Ги Хуна, которые находят утешение и поддержку в неожиданной дружбе с Ли Джи Ан, молодой женщиной, обремененной собственными трудностями. В сериале прекрасно показаны борьба и победы обычных людей, которые преодолевают сложности жизни, отношений и стремления к счастью. Личные путешествия героев заставляют зрителей задуматься о собственной жизни, что в конечном итоге оставляет глубокое впечатление надолго после окончания последнего эпизода.
Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия
Любовь так прекрасна
Рейтинг IMDB: 8.7
Жанр: Драма, Романтика
Страна производства: Китай
Продолжительность: 45 минут на серию
Год производства: 2020-2021
Главный продюсер: Студия W
Сериал "Любовь так прекрасна" рассказывает о жизни Чэнь Сяоси и Цзян Чэнь, двух друзей детства, чьи отношения с годами перерастают в нечто более глубокое. Охватывая их школьные и университетские годы, этот душевный сериал исследует радости и проблемы первой любви, дружбы и личностного роста. Неизменная любовь Чэнь Сяоси к Цзян Чэню ведет повествование, демонстрируя ее решимость и рост, когда она преодолевает сложности подросткового возраста.
Аварийная посадка любви
Рейтинг IMDB: 8.8
Жанр: Романтика, Комедия, Драма
Страна производства: Южная Корея
Продолжительность: 70 минут на серию
Год производства: 2019-2020
Главный продюсер: Studio X
"Аварийная посадка любви" отправляет зрителей в необыкновенное путешествие, когда Юн Се Ри, успешная южнокорейская бизнесвумен, случайно приземляется в Северной Корее во время полета на параплане. Там она встречает Ри Чон Хёка, высокопоставленного северокорейского офицера, который становится ее неожиданным защитником и союзником. Пока Се-ри ориентируется на незнакомой территории и сталкивается с суровыми реалиями жизни в Северной Корее, между ней и Ри Чон Хёком зарождается запретный роман.
Итхэвон класс
Рейтинг IMDB: 8.3
Жанр: Драма, Месть, Бизнес
Страна производства: Южная Корея
Продолжительность: 60 минут на эпизод
Год производства: 2020
Главный продюсер: Студия Y
Сериал "Итхэвон класс" рассказывает о решительном и стойком Пак Сэ-ро-и, который стремится отомстить за несправедливую смерть своего отца и исполнить мечту всей своей жизни – открыть успешный ресторан. По мере того как Сэ-ро-и строит свою ресторанную империю с нуля, он сталкивается с многочисленными препятствиями и противниками, включая безжалостного Чан Гын Вона, сына могущественного бизнес-конгломерата.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !