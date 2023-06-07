Найкращі азіатські драми: пориньте у світ емоцій

UAportal підготував список найкращих мелодраматичних серіалів з 2018 по 2021 рік. Вони зняті та випущені у Південній Кореї та Китаї, що дозволить подивитися на історію відносин під іншим кутом.

Якось під дощем

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Мелодрама, Романтика

Країна виробництва: Південна Корея

Тривалість: 60 хвилин на серію

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Студія Y

Серіал "Одного разу під дощем" розповідає щиру історію Юн Джин-а, успішної кар'єристки у віці тридцяти років, і Со Джун-хі, молодшого брата її кращої подруги. Випадково зустрівшись, вони незабаром виявляються втягнутими в стрімкий роман, кидаючи виклик громадським нормам і стикаючись із труднощами. У міру того як розквітає їхнє кохання, Юн Джин-а і Со Чжун-хі повинні протистояти власній невпевненості, громадським очікуванням і засудженню оточуючих.

Відео дня

Мій містер

Рейтинг IMDB: 9.1

Жанр: Драма

Країна виробництва: Південна Корея

Тривалість: 70 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Студія Z

Серіал "Мій містер" розповідає про життя трьох братів середнього віку – Пак Дон Хуна, Пак Сан Хуна та Пак Гі Хуна, які знаходять втіху та підтримку в несподіваній дружбі з Лі Джі Ан, молодою жінкою, обтяженою власними труднощами. У серіалі чудово показані боротьба та перемоги звичайних людей, які долають складності життя, стосунків та прагнення до щастя. Особисті подорожі героїв змушують глядачів задуматися про своє життя, що зрештою залишає глибоке враження надовго після закінчення останнього епізоду.

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Кохання таке прекрасне

Рейтинг IMDB: 8.7

Жанр: Драма, Романтика

Країна виробництва: Китай

Тривалість: 45 хвилин на серію

Рік виробництва: 2020-2021

Головний продюсер: Студія W

Серіал "Кохання таке прекрасне" розповідає про життя Чень Сяосі та Цзян Чень, двох друзів дитинства, чиї стосунки з роками переростають у щось глибше. Охоплюючи їхні шкільні та університетські роки, цей душевний серіал досліджує радості та проблеми першого кохання, дружби та особистісного зростання. Постійне кохання Чень Сяосі до Цзян Ченя веде оповідь, демонструючи її рішучість і зростання, коли вона долає складності підліткового віку.

Аварійна посадка кохання

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Романтика, Комедія, Драма

Країна виробництва: Південна Корея

Тривалість: 70 хвилин на серію

Рік виробництва: 2019-2020

Головний продюсер: Studio X

"Аварійна посадка кохання" відправляє глядачів у незвичайну подорож, коли Юн Се Рі, успішна південнокорейська бізнес-леді, випадково приземляється в Північній Кореї під час польоту на параплані. Там вона зустрічає Рі Чон Хека, високопоставленого північнокорейського офіцера, який стає її несподіваним захисником та союзником. Поки Сері орієнтується на незнайомій території і стикається з суворими реаліями життя в Північній Кореї, між нею і Рі Чон Хеком зароджується заборонений роман.

Ітхевон клас

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Драма, Помста, Бізнес

Країна виробництва: Південна Корея

Тривалість: 60 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Студія Y

Серіал "Ітхевон клас" розповідає про рішучий і стійкий Пак Сер-ро-і, який прагне помститися за несправедливу смерть свого батька та здійснити мрію всього свого життя – відкрити успішний ресторан. У міру того як Серо-і будує свою ресторанну імперію з нуля, він стикається з численними перешкодами та противниками, включаючи безжального Чан Гин Вона, сина могутнього бізнес-конгломерату.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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