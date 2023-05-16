Лучшие фильмы о подростковых романах: окунитесь в юную любовь
Любовь – это универсальная тема, которая находит отклик у зрителей всех возрастов, а юношеские романы занимают особое место в сердцах многих. UAportal подготовил увлекательное путешествие по пяти замечательным фильмам о любви подростков.
От историй о самосовершенствовании до сердечных связей, эти фильмы погружаются в сложности молодой любви и испытаний, с которыми сталкиваются их главные герои.
Бунтарка
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Школа
Страна производства: США
Продолжительность: 111 минут
Год выпуска: 2021
Главный продюсер: Эми Пулер
В фильме "Бунтарка" застенчивая ученица средней школы по имени Вивиан решает выступить против глубоко укоренившегося сексизма и токсичной культуры в своей школе. Вдохновленная бунтарским прошлым своей матери, она анонимно создает феминистский журнал, который вызывает революцию среди учениц.
В ходе своего путешествия Вивиан обретает свой голос, бросает вызов общественным нормам и создает неожиданные союзы. Наряду с личностным ростом, она сталкивается со сложностями дружбы, первой любви и силой коллективного действия.
Сьерра Берджесс – неудачница
Рейтинг IMDB: 5.8
Жанр: Школа
Страна производства: США
Продолжительность: 105 минут
Год выпуска: 2018
Главный продюсер: Тад Лакинбилл
Фильм "Сьерра Берджесс – неудачница" рассказывает историю Сьерры, умной и талантливой ученицы средней школы, которая попадает в неожиданный роман, когда случай ошибочной идентификации заставляет ее завязать отношения с популярным мальчиком по имени Джейми.
Пока они общаются посредством текстовых сообщений и телефонных звонков, Сьерра должна преодолеть сложности самопринятия и страх раскрыть свою истинную сущность. Этот душевный фильм исследует темы сопереживания, дружбы и преображающей силы любви за пределами видимости.
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В метре друг от друга
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 116 минут
Год выпуска: 2019
Главный продюсер: Джастин Бальдони
В фильме "В метре друг от друга" Стелла и Уилл, два подростка с муковисцидозом, пересекаются в больнице, где они проходят лечение. По правилам их заболевания они должны находиться на расстоянии не менее пяти футов, чтобы избежать перекрестного заражения.
Несмотря на физический барьер, между ними возникает неоспоримая связь, и они отправляются в путешествие любви, надежды и преодоления границ своих обстоятельств.
Восьмой класс
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Школа
Страна производства: США
Продолжительность: 94 минуты
Год выпуска: 2018
Главный продюсер: Скотт Рудин, Илай Буш, Лила Якуб
"Восьмой класс" – это трогательное повествование о последней неделе обучения Кайлы в средней школе, когда она борется с тревогами и неопределенностью подросткового возраста. Кайла, интроверт и социально неуклюжий подросток, записывает свои переживания на видео в Интернете, предлагая взглянуть на свои страхи, стремления и желание вписаться в общество.
Будка поцелуев
Рейтинг IMDB: 6.0
Жанр: Школа
Страна производства: Великобритания
Продолжительность: 105 минут
Год выпуска: 2018
Главный продюсер: Эд Глаузер, Эндрю Коул-Булгин
Фильм "Будка поцелуев" рассказывает об Эль Эванс, ученице средней школы, которая попадает в сложный любовный треугольник, когда влюбляется в старшего брата своей лучшей подруги. По мере того как она преодолевает трудности, связанные с тайным романом, динамикой дружбы и собственным личностным ростом, Элле приходится столкнуться с последствиями своего выбора и научиться следовать своему сердцу.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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