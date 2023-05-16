Лучшие фильмы о подростковых романах: окунитесь в юную любовь

Любовь – это универсальная тема, которая находит отклик у зрителей всех возрастов, а юношеские романы занимают особое место в сердцах многих. UAportal подготовил увлекательное путешествие по пяти замечательным фильмам о любви подростков.

От историй о самосовершенствовании до сердечных связей, эти фильмы погружаются в сложности молодой любви и испытаний, с которыми сталкиваются их главные герои.

Бунтарка

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Школа

Страна производства: США

Продолжительность: 111 минут

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Год выпуска: 2021

Главный продюсер: Эми Пулер

В фильме "Бунтарка" застенчивая ученица средней школы по имени Вивиан решает выступить против глубоко укоренившегося сексизма и токсичной культуры в своей школе. Вдохновленная бунтарским прошлым своей матери, она анонимно создает феминистский журнал, который вызывает революцию среди учениц.

В ходе своего путешествия Вивиан обретает свой голос, бросает вызов общественным нормам и создает неожиданные союзы. Наряду с личностным ростом, она сталкивается со сложностями дружбы, первой любви и силой коллективного действия.

Сьерра Берджесс – неудачница

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Школа

Страна производства: США

Продолжительность: 105 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Тад Лакинбилл

Фильм "Сьерра Берджесс – неудачница" рассказывает историю Сьерры, умной и талантливой ученицы средней школы, которая попадает в неожиданный роман, когда случай ошибочной идентификации заставляет ее завязать отношения с популярным мальчиком по имени Джейми.

Пока они общаются посредством текстовых сообщений и телефонных звонков, Сьерра должна преодолеть сложности самопринятия и страх раскрыть свою истинную сущность. Этот душевный фильм исследует темы сопереживания, дружбы и преображающей силы любви за пределами видимости.

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В метре друг от друга

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 116 минут

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Джастин Бальдони

В фильме "В метре друг от друга" Стелла и Уилл, два подростка с муковисцидозом, пересекаются в больнице, где они проходят лечение. По правилам их заболевания они должны находиться на расстоянии не менее пяти футов, чтобы избежать перекрестного заражения.

Несмотря на физический барьер, между ними возникает неоспоримая связь, и они отправляются в путешествие любви, надежды и преодоления границ своих обстоятельств.

Восьмой класс

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Школа

Страна производства: США

Продолжительность: 94 минуты

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Скотт Рудин, Илай Буш, Лила Якуб

"Восьмой класс" – это трогательное повествование о последней неделе обучения Кайлы в средней школе, когда она борется с тревогами и неопределенностью подросткового возраста. Кайла, интроверт и социально неуклюжий подросток, записывает свои переживания на видео в Интернете, предлагая взглянуть на свои страхи, стремления и желание вписаться в общество.

Будка поцелуев

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Школа

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 105 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Эд Глаузер, Эндрю Коул-Булгин

Фильм "Будка поцелуев" рассказывает об Эль Эванс, ученице средней школы, которая попадает в сложный любовный треугольник, когда влюбляется в старшего брата своей лучшей подруги. По мере того как она преодолевает трудности, связанные с тайным романом, динамикой дружбы и собственным личностным ростом, Элле приходится столкнуться с последствиями своего выбора и научиться следовать своему сердцу.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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