Найкращі фільми про підліткові романи: пориньте в юне кохання

Кохання – це універсальна тема, яка знаходить відгук у глядачів різного віку, а юнацькі романи займають особливе місце у серцях багатьох. UAportal підготував захоплюючу подорож п'ятьма чудовими фільмами про кохання підлітків.

Від історій про самовдосконалення до серцевих зв'язків, ці фільми поринають у складності молодого кохання та випробувань, з якими стикаються їхні головні герої.

Бунтарка

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Школа

Країна виробництва: США

Тривалість: 111 хвилин

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Рік виконання: 2021

Головний продюсер: Емі Пулер

У фільмі "Бунтарка" сором'язлива учениця середньої школи на ім'я Вівіан вирішує виступити проти сексизму, що глибоко укорінився, і токсичної культури у своїй школі. Натхнена бунтарським минулим своєї матері, вона анонімно створює феміністський журнал, що викликає революцію серед учениць.

В ході своєї подорожі Вівіан знаходить свій голос, кидає виклик громадським нормам і створює несподівані союзи. Поряд з особистісним зростанням, вона стикається зі складнощами дружби, першого кохання та силою колективної дії.

Сьєрра Берджесс – невдаха

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Школа

Країна виробництва: США

Тривалість: 105 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Тад Лакінбілл

Фільм "Сьєрра Берджесс – невдаха" розповідає історію Сьєрри, розумної та талановитої учениці середньої школи, яка потрапляє до несподіваного роману, коли випадок помилкової ідентифікації змушує її зав'язати стосунки з популярним хлопчиком на ім'я Джеймі.

Поки вони спілкуються за допомогою текстових повідомлень та телефонних дзвінків, Сьєрра має подолати складності самоприйняття та страх розкрити свою справжню сутність. Цей душевний фільм досліджує теми співпереживання, дружби та перетворюючої сили кохання за межами видимості.

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За метр один від одного

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 116 хвилин

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Джастін Бальдоні

У фільмі "У метрі один від одного" Стелла та Вілл, два підлітки з муковісцидозом, перетинаються у лікарні, де вони проходять лікування. За правилами їх захворювання вони повинні знаходитись на відстані не менше п'яти футів, щоб уникнути перехресного зараження.

Незважаючи на фізичний бар'єр, між ними виникає незаперечний зв'язок, і вони вирушають у подорож любові, надії та подолання меж своїх обставин.

Восьмий клас

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Школа

Країна виробництва: США

Тривалість: 94 хвилини

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Скотт Рудін, Ілай Буш, Ліла Якуб

"Восьмий клас" – це зворушлива розповідь про останній тиждень навчання Кайли в середній школі, коли вона бореться з тривогами та невизначеністю підліткового віку. Кайла, інтроверт та соціально незграбний підліток, записує свої переживання на відео в Інтернеті, пропонуючи поглянути на свої страхи, прагнення та бажання вписатися у суспільство.

Будка поцілунків

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Школа

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 105 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Ед Глаузер, Ендрю Коул-Булгін

Фільм "Будка поцілунків" розповідає про Ель Еванс, ученицю середньої школи, яка потрапляє у складний любовний трикутник, коли закохується у старшого брата своєї найкращої подруги. У міру того як вона долає труднощі, пов'язані з таємним романом, динамікою дружби і власним особистісним зростанням, Еллі доводиться зіткнутися з наслідками свого вибору і навчитися слідувати своєму серцю.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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