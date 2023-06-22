Лучшие фильмы ужасов, которые заставят вас дрожать от страха

В мире ужасов, где оживают кошмары, UAportal подготовил подборку леденящих душу фильмов, которые заставят дрожать от страха. Приготовьтесь узнать тайны, ужасы и сверхъестественные явления, скрывающиеся в этих кинематографических шедеврах.

Кэндимэн

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: ужасы, триллер

Страна: США

Продолжительность: 1 час и 31 минута

Год производства: 2021

Главный продюсер: Ниа ДаКоста

В фильме "Кэндимэн" художник Энтони МакКой становится одержимым легендой о Кэндимэне, сверхъестественном убийце с крюком в руке. Исследуя истоки мифа, он невольно пробуждает волну насилия и насылает страшное проклятие на себя и окружающих. Этот современный пересказ классической истории ужасов затрагивает темы расовой несправедливости, городских легенд и силы повествования.

Видео дня

Классическая история ужасов

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: ужасы, мистика, триллер

Страна: Италия

Продолжительность: 1 час 35 минут

Год производства: 2021

Главный продюсер: Роберто Де Фео, Паоло Стрипполи

В фильме "Классическая история ужасов" используется мета-подход к ужасам: группа незнакомцев отправляется в дорожное путешествие, которое вскоре превращается в кошмар. Заблудившись в лесу, они оказываются в ловушке зловещего и загадочного сценария, напоминающего классические фильмы ужасов. По мере того как стираются границы между реальностью и вымыслом, группа должна противостоять своим худшим страхам, чтобы выжить.

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Увиденное и услышанное

Рейтинг IMDB: 5.3

Жанр: ужасы, драма, мистерия

Страна: США

Продолжительность: 2 часа и 1 минута

Год производства: 2021

Главный продюсер: Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини

Фильм "Увиденное и услышанное" рассказывает историю пары Кэтрин и Джорджа, которые вместе с маленькой дочерью переезжают в небольшой городок на севере штата Нью-Йорк. По мере того как Кэтрин обнаруживает тревожные тайны их нового дома, их брак начинает распадаться, а сверхъестественные силы толкают их на край пропасти.

Заклятие 3: По воле дьявола

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: ужасы, мистика, триллер

Страна: США

Продолжительность: 1 час и 52 минуты

Год производства: 2021

Главный продюсер: Майкл Чавес

В фильме "Заклятие 3: По воле дьявола" знаменитые расследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены ведут одно из своих самых леденящих душу дел. Основанный на реальной истории, фильм рассказывает о суде над Арном Шайенном Джонсоном, который утверждает, что одержимость демонами является его защитой в совершенном им убийстве. По мере того, как Уоррены выясняют, какие зловещие силы действуют, они оказываются лицом к лицу со злобной сущностью, решившей развязать хаос.

На Земле

Рейтинг IMDB: 5.4

Жанр: ужасы, драма, научная фантастика

Страна: Великобритания

Продолжительность: 1 час 47 минут

Год производства: 2021

Главный продюсер: Бен Уитли

Фильм "На земле" рассказывает о мире, погруженном в хаос во время глобальной пандемии. Когда ученый и парковый разведчик отправляются в лес, чтобы сделать важное открытие, они сталкиваются с загадочным присутствием, скрывающимся среди деревьев. Граница между наукой и сверхъестественным стирается, когда они сталкиваются с древними ритуалами, первобытными силами и собственным расшатывающимся рассудком.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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