Найкращі фільми жахів, які змусять вас тремтіти від страху

У світі жахів, де оживають кошмари, UAportal підготував добірку фільмів, що леденять душу, які змусять тремтіти від страху. Приготуйтеся дізнатися таємниці, жахи та надприродні явища, що ховаються у цих кінематографічних шедеврах.

Кендімен

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: жахи, трилер

Країна: США

Тривалість: 1 година та 31 хвилина

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Ніа ДаКоста

У фільмі "Кендімен" художник Ентоні МакКой стає одержимим легендою про Кендімена, надприродного вбивцю з гаком у руці. Досліджуючи витоки міфу, він мимоволі пробуджує хвилю насильства та насилає страшне прокляття на себе та оточуючих. Цей сучасний переказ класичної історії жахів торкається тем расової несправедливості, міських легенд і сили оповідання.

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Класична історія жахів

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: жахи, містика, трилер

Країна: Італія

Тривалість: 1 година 35 хвилин

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Роберто Де Фео, Паоло Стріпполі

У фільмі "Класична історія жахів" використовується мета-підхід до жахів: група незнайомців вирушає у дорожню подорож, яка незабаром перетворюється на кошмар. Заблукавши в лісі, вони опиняються в пастці зловісного та загадкового сценарію, що нагадує класичні фільми жахів. У міру того, як стираються межі між реальністю та вигадкою, група має протистояти своїм гіршим страхам, щоб вижити.

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Побачене та почуте

Рейтинг IMDB: 5.3

Жанр: жахи, драма, містерія

Країна: США

Тривалість: 2 години та 1 хвилина

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Шарі Спрінгер Берман, Роберт Пульчіні

Фільм "Побачене і почуте" розповідає історію пари Кетрін та Джорджа, які разом із маленькою дочкою переїжджають у невелике містечко на півночі штату Нью-Йорк. У міру того як Кетрін виявляє тривожні таємниці їхнього нового будинку, їхній шлюб починає розпадатися, а надприродні сили штовхають їх на край прірви.

Закляття 3: З волі диявола

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: жахи, містика, трилер

Країна: США

Тривалість: 1 година та 52 хвилини

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Майкл Чавес

У фільмі "Закляття 3: По волі диявола" знамениті розслідувачі паранормальних явищ Ед і Лоррейн Уоррени ведуть одну зі своїх справ, що найбільше леденять душу. Заснований на реальній історії фільм розповідає про суд над Арном Шайєном Джонсоном, який стверджує, що одержимість демонами є його захистом у скоєному ним вбивстві. У міру того, як Уоррени з'ясовують, які зловісні сили діють, вони виявляються віч-на-віч із злобною сутністю, яка вирішила розв'язати хаос.

На землі

Рейтинг IMDB: 5.4

Жанр: жах, драма, наукова фантастика

Країна: Велика Британія

Тривалість: 1 година 47 хвилин

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Бен Вітлі

Фільм "На землі" розповідає про світ, занурений у хаос під час глобальної пандемії. Коли вчений та парковий розвідник вирушають у ліс, щоб зробити важливе відкриття, вони стикаються із загадковою присутністю, що ховається серед дерев. Кордон між наукою і надприродним стирається, коли вони стикаються з древніми ритуалами, первісними силами і власним розумом, що розхитується.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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