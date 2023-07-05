Почему кошки не спят утром, а устраивают забеги по квартире: как приучить любимца избавиться от этой привычки

Если вы обнаружили, что ваша кошка регулярно пробуждается от сна рано утром, не стоит расстраиваться или унывать. Существуют стратегии решения этой ситуации, но они нуждаются в терпеливом подходе.

Кошки обычно приносят радость своим хозяевам, но бывают исключительные моменты, когда они становятся беспокойными и начинают рыскать по дому на рассвете.

Почему ваша кошка просыпается по утрам? Существует несколько возможных причин. Во-первых, кошки, как правило, наиболее активны в ранние утренние и вечерние часы.

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Кроме того, такие распространенные факторы, как голод, нечистый туалет и избыток энергии, могут способствовать их деструктивному поведению. На самом деле, именно избыток энергии часто приводит к утренним выходкам, мешая вам хорошо выспаться.

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Если ваша кошка постоянно просыпается в одно и то же время каждое утро, необходимо принять меры. Одно из возможных объяснений заключается в том, что ваш пушистый друг выработал определенный распорядок дня и привык ожидать определенных действий в определенное время.

Чтобы избавиться от этой привычки, важно установить минимальный распорядок дня для вашей кошки. Это включает в себя игры с кошкой, уборку туалета и кормление в определенное время каждый день. Придерживаясь такого распорядка, вы сможете свести к минимуму вероятность того, что ваша кошка разбудит вас на рассвете.

Если ваша кошка будит вас в 5 часов утра, очень соблазнительно просто сдаться и покормить ее. Однако это может закрепить такое поведение, что увеличит вероятность повторных утренних пробуждений. Вместо этого лучше всего обеспечить кошку достаточным количеством пищи в течение дня и предложить ей небольшой прием пищи перед сном.

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Поддержание последовательного распорядка дня является ключом к предотвращению ранних утренних пробуждений. Вовлекайте кошку в игры, чистите туалет и давайте ей еду в одно и то же время каждый день. Кроме того, когда вы находитесь вне дома, обеспечьте кошке доступ к игрушкам и местам для выплеска энергии. Уделяйте кошке не менее 30 минут игрового времени вечером, когда вы находитесь дома.

Со временем, когда кошка привыкнет к такому распорядку, она постепенно перестанет будить вас по утрам. Важно не поддаваться тактике вашей кошки и не показывать никаких признаков слабости.

Почему кошка царапает лицо по утрам

Если кошка царапает вам лицо по утрам, это часто является признаком голода и просьбой о еде. Чтобы избежать такого поведения, оставляйте еду в миске кошки с вечера.

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Кошка как ваш неумолимый будильник

Со временем кошка привыкает к вашему режиму сна и бодрствования. Они начинают определять, когда вы ложитесь спать, а когда встаете утром. В результате ваша кошка может взять на себя роль вашего неизменного "будильника", который работает даже в выходные и праздничные дни. С другой стороны, некоторые кошки просыпаются в одно и то же время и считают своим долгом разбудить хозяина.

Как справиться с пробуждением в 4 часа утра

Это обычное явление, когда кошки будят своих хозяев около 4 часов утра в поисках внимания и времени для игр. Зоологи советуют игнорировать ухаживания кошки, не вставать и не давать еду, а также не поддаваться желанию поиграть, бросая игрушки.

Лучше вообще проявлять минимум активности, так как любое взаимодействие может стимулировать поведение кошки. Специалисты рекомендуют придерживаться этого подхода не менее месяца, чтобы отучить животное будить вас.

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