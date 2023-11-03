Почему не стоит дарить свечи: какие это могут иметь последствия

Свечи занимают важное место во многих культурах, как мощные защитные предметы для домохозяйств. Считается, что они отгоняют негатив и приносят положительную энергию. Однако важно отметить, что ни при каких обстоятельствах нельзя дарить свечи другим. Как утверждают специалисты, такой, казалось бы, безобидный жест может навлечь на человека несчастье, болезни и даже смерть.

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Наши предки свято верили, что негативное влияние подаренной свечи может распространиться на всех домочадцев. С этими предметами быта связывали ценные приметы, предупреждающие различные неблагоприятные сценарии развития событий.

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К примеру, если свеча издает неприятный запах и производит чрезмерный дым, ее необходимо немедленно потушить. Задувать свечи считается крайне неблагоприятной приметой. Вместо этого во избежание плохой судьбы следует либо потушить их специальным колпачком, либо просто зажать кончиками пальцев.

Кроме того, очень важно не переносить пламя с одной свечи на другую в пределах дома. Считается, что подобная практика притягивает к жизни людей бедность и финансовые трудности. Более того, найденные или найденные свечи никогда нельзя приносить в дом. Считается, что они вызывают беду и несчастье.

Кроме того, если свеча случайно упала или непроизвольно угасла в доме, нужно быть настороже, поскольку это часто означает скорое пришествие неприятных новостей или событий. Появление синего пламени на свече – не менее зловещий символ.

Однако важно отметить, что свечи все же можно дарить, но только тем близким людям, которым мы искренне желаем добра. Даря свечи, уместно остановить свой выбор на альтернативах, изготовленных не из воска, а из других материалов. Восковые свечи, по иронии судьбы, могут принести неблагоприятную энергетику в жизнь получателей и негативно повлиять на стоящие за подарком намерения.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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