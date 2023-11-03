Чому не варто дарувати свічки: які це може мати наслідки

Свічки посідають важливе місце в багатьох культурах як потужні захисні предмети для домогосподарств. Вважається, що вони відганяють негатив і приносять позитивну енергію. Однак важливо зазначити, що за жодних обставин не можна дарувати свічки іншим. Як стверджують фахівці, такий, здавалося б, невинний жест може накликати на людину нещастя, хвороби і навіть смерть.

Відео дня

Наші предки свято вірили, що негативний вплив подарованої свічки може поширитися на всіх домочадців. З цими предметами побуту пов'язували цінні прикмети, які застерігали від різних несприятливих сценаріїв розвитку подій.

Читайте також: Що робити, якщо розсипав сіль і що це означає

Наприклад, якщо свічка видає неприємний запах і виробляє надмірний дим, її необхідно негайно загасити. Задувати свічки вважається вкрай несприятливою прикметою. Замість цього, щоб уникнути поганої долі, слід або загасити їх спеціальним ковпачком, або просто затиснути кінчиками пальців.

Крім того, дуже важливо не переносити полум'я з однієї свічки на іншу в межах будинку. Вважається, що така практика притягує в життя мешканців бідність і фінансові труднощі. Більше того, знайдені або знайдені свічки ніколи не можна приносити в дім. Вважається, що вони накликають біду і нещастя.

Крім того, якщо свічка випадково впала або мимовільно згасла в будинку, потрібно бути насторожі, оскільки це часто означає швидке пришестя неприємних новин або подій. Поява синього полум'я на свічці – не менш лиховісний символ.

Однак важливо зазначити, що свічки все ж можна дарувати, але тільки тим близьким людям, яким ми щиро бажаємо добра. Даруючи свічки, доречно зупинити свій вибір на альтернативах, виготовлених не з воску, а з інших матеріалів. Воскові свічки, за іронією долі, можуть принести несприятливу енергетику в життя одержувачів і негативно вплинути на наміри, які стоять за подарунком.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!