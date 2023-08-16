Почему нельзя подметать после заката: объяснение суеверия

Поверье, якобы нельзя подметать после заката – привычное явление в любой украинской семье. Оно передавалось из поколения в поколение, становясь обычным явлением для людей.

Это поверье происходит из времен, когда в темное время суток не было электричества. Люди боялись, что подметание в темноте может привести к потере украшений, поскольку отсутствие света увеличивало шансы потерять драгоценные камни. Поэтому наши предки предпочитали убирать днем во избежание случайной пропажи важных вещей.

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Если вдруг окажетесь в доме, который ночью очень грязный, лучше не зацикливаться на этом. В таких семьях существует стойкое убеждение, что подметание ночью уменьшает шансы стать богатым. Удивительно, но бытовой мусор в этом контексте становится символом процветания.

Поэтому рекомендуется не беспокоить хозяев и не выбрасывать грязь, поскольку она считается признаком потенциального изобилия. Если же почувствуете непреодолимое желание убрать, люди, которые верят этой традиции поспешат напомнить об этом предрассудке.

С приходом нового века это поверье несколько отошло на второй план. Однако остатки этого верования все еще сохраняются. Некоторые люди подметают свои дома ночью, но мусор оставляют в углу, словно ища золотую середину. Таким образом они поддерживают чистоту, не отказываясь от потенциального "богатства", связанного с грязью.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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