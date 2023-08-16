Чому не можна підмітати після заходу сонця: пояснення забобону

Повір'я, що нібито не можна підмітати після заходу сонця – звичне явище в будь-якій українській родині. Воно передавалося з покоління до покоління, стаючи звичайним явищем для людей.

Це повір'я походить із часів, коли в темний час доби не було електрики. Люди боялися, що підмітання у темряві може призвести до втрати прикрас, оскільки відсутність світла збільшувала шанси втратити дорогоцінне каміння. Тому наші предки воліли прибирати вдень, щоб уникнути випадкового зникнення важливих речей.

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Якщо раптом опинитеся в будинку, який уночі дуже брудний, краще не зациклюватися на цьому. У таких сім'ях існує стійке переконання, що підмітання вночі зменшує шанс стати багатим. Дивно, але побутове сміття у цьому контексті стає символом процвітання.

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Тому рекомендується не турбувати господарів і не викидати бруд, оскільки він вважається ознакою потенційного достатку. Якщо ж відчуєте непереборне бажання прибрати, люди, що вірять цій традиції поспішать нагадати про цей забобон.

З приходом нового століття це повір'я дещо відійшло на другий план. Проте залишки цього вірування досі зберігаються. Деякі люди підмітають свої будинки вночі, але сміття залишають у кутку, немов шукаючи золоту середину. Таким чином вони підтримують чистоту, не відмовляючись від потенційного "багатства", пов'язаного із брудом.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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