Почему нельзя превращать старую одежду в тряпки: Народные предрассудки и приметы

Случалось ли вам когда-нибудь, что у вас накапливалась коллекция старых простыней, наволочек или повседневной одежды, которую вам просто невыносимо выбрасывать, но которая не имеет никакого смысла? В этой статье UAportal рассматривает, целесообразно ли перерабатывать старые вещи на ветошь.

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Опытные эзотерики утверждают, что одежда несет в себе энергетику своего владельца. Даже если эти вещи долгое время не использовались, на них остается энергетический след. Когда вы решаете превратить одежду в тряпки, аура предыдущего владельца испытывает негативное влияние.

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В фольклоре существует поверье, что мытье полов старой одеждой может смыть с человека благополучие, здоровье, финансовое благополучие и даже привлечь к нему мелкие несчастья. Считается, что незамужние молодые женщины, использующие старые полотенца для мытья полов, уменьшают свои шансы найти соответствующего спутника жизни и, возможно, приводят к возникновению серьезных заболеваний.

Вместо использования старой одежды подумайте о приобретении нового куска ткани или специальной тряпки для уборки в хозмагазине.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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