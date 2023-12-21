Чому не можна перетворювати старий одяг на ганчірки: Народні забобони та прикмети

Чи траплялося вам колись, що у вас накопичувалася колекція старих простирадл, наволочок чи повсякденного одягу, який вам просто нестерпно викидати, але який не має жодного сенсу? У цій статті UAportal розглядає, чи доцільно переробляти старі речі на ганчір'я.

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Досвідчені езотерики стверджують, що одяг несе в собі енергетику свого власника. Навіть якщо ці речі тривалий час не використовувалися, на них залишається енергетичний слід. Коли ви вирішуєте перетворити одяг на ганчір'я, аура попереднього власника зазнає негативного впливу.

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У фольклорі існує повір'я, що миття підлоги старим одягом може змити з людини добробут, здоров'я, фінансове благополуччя і навіть привернути до неї дрібні нещастя. Вважається, що незаміжні молоді жінки, які використовують старі рушники для миття підлоги, зменшують свої шанси знайти відповідного супутника життя і, можливо, призводять до виникнення серйозних захворювань.

Замість використання старого одягу подумайте про придбання нового шматка тканини або спеціальної ганчірки для прибирання в господарському магазині.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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