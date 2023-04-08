Почему нельзя свистеть в доме и подметать после наступления темноты

UAportal подготовил статью, которая погружает в мир суеверий и запретов в Украине. Эти вековые поверья играют важную роль в формировании культурной идентичности и сохранении культурной преемственности.

Одним из самых распространенных поверий в Украине считается, что свист в помещении приносит несчастье. Это суеверие возникло из древней веры в то, что свист – это способ вызвать злых духов. В результате люди избегают свистеть в помещении, чтобы не привлекать негатив в свой дом.

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Еще одним распространенным суеверием в Украине является вера в сглаз. Согласно этому поверью, человек может навести сглаз на другого, если посмотрит на него завистливым или ревнивым взглядом. Многие люди носят амулеты или используют другие средства защиты, чтобы уберечься от сглаза.

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У украинцев также существует множество запретов, связанных со свадьбой. Например, считается плохой приметой, если жених увидит платье невесты до свадебной церемонии. Невеста должна надеть что-то старое, что-то новое, что-то одолженное и что-то синее, чтобы обеспечить удачу в браке.

Еще одним распространенным суеверием в Украине является поверье, что подметание дома после наступления темноты приносит несчастье. Считается, что это поверье возникло из идеи, что если подметать дом после наступления темноты, то вместе с пылью улетучится и удача.

Наконец, многие украинцы избегают дарить острые предметы. Это поверье связано с тем, что острые предметы символизируют разрыв связей и могут стать причиной ссор и агрессии между людьми.

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