Чому не можна свистіти в будинку і підмітати після настання темряви

UAportal підготував статтю, яка занурює у світ забобонів та заборон в Україні. Ці вікові повір'я відіграють важливу роль у формуванні культурної ідентичності та збереженні культурної наступності.

Одним із найпоширеніших повір'їв в Україні вважається, що свист у приміщенні приносить нещастя. Це забобон виник з давньої віри в те, що свист – це спосіб викликати злих духів. В результаті люди уникають свистіти у приміщенні, щоб не залучати негатив у свій будинок.

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Ще одним поширеним забобоном в Україні є віра в пристріт. Відповідно до цього повір'я, людина може навести пристріт на іншого, якщо подивиться на нього заздрісним чи ревнивим поглядом. Багато людей носять амулети або використовують інші засоби захисту, щоб уберегтися від пристріту.

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В українців також існує безліч заборон, пов'язаних із весіллям. Наприклад, вважається поганою прикметою, якщо наречений побачить сукню нареченої до весільної церемонії. Наречена повинна надіти щось старе, щось нове, щось позичене і синє, щоб забезпечити удачу в шлюбі.

Ще одним поширеним забобоном в Україні є повір'я, що підмітання будинку після настання темряви приносить нещастя. Вважається, що це повір'я виникло з ідеї, що якщо підмітати будинок після настання темряви, то разом з пилом випарується і успіх.

Зрештою, багато українців уникають дарувати гострі предмети. Це повір'я пов'язане з тим, що гострі предмети символізують розрив зв'язків та можуть стати причиною сварок та агресії між людьми.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей.

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