Почему нельзя здороваться или прощаться через порог: народные приметы

Среди украинских примет существует широко известное и распространенное поверье, запрещающее здороваться, прощаться или давить руку, переступая порог дома. Этот предрассудок имеет глубокие исторические и культурные корни и может иметь серьезные последствия для тех, кто решится нарушить его правило.

В древности порог дома имел важное символическое значение, олицетворяя разграничение между двумя мирами – внутренним и внешним, миром живых и миром мертвых, миром света и тьмы. Он служил защитным барьером от злых сил, которые могли проникнуть в дом извне. Соответственно, на пороге выполнялись разные ритуалы, такие как захоронение праха умерших родственников или подношение дани домашним духам.

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Поздравление или прощание через порог считалось тяжким грехом, оскорблением духов предков и домовых. Более того, верили, что такие действия могут нарушить гармонию и уют в доме, привлечь негативную энергию, сглаз или даже проклятие. Последствиями нарушения этого предрассудка считались ссоры, болезни, несчастья или финансовые трудности в семье.

Примечательно, что даже в наше время многие продолжают придерживаться этого давнего предрассудка, воздерживаясь от рукопожатия через порог. В случае, если такое случайное нарушение все же произошло, существуют обычаи, предотвращающие потенциальные неприятности.

Перекреститься или постучать по дереву – обычные действия, предпринимаемые для предотвращения несчастья. Кроме того, можно попросить гостя зайти в дом или выйти на улицу, повторив приветствие или прощание по одну сторону порога.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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