Чому не можна вітатися чи прощатися через поріг: народні прикмети

Серед українських прикмет існує широко відоме і поширене повір'я, яке забороняє вітатися, прощатися чи тиснути руку, переступаючи поріг оселі. Цей забобон має глибоке історичне та культурне коріння і може мати серйозні наслідки для тих, хто наважиться порушити його правило.

У давнину поріг будинку мав важливе символічне значення, уособлюючи розмежування між двома світами – внутрішнім і зовнішнім, світом живих і світом мертвих, світом світла і темряви. Він слугував захисним бар'єром від злих сил, які могли проникнути в оселю ззовні. Відповідно, на порозі виконувалися різні ритуали, такі як поховання праху померлих родичів або підношення данини домашнім духам.

Читайте також: Що робити, якщо розсипав сіль і що це означає

Привітання чи прощання через поріг вважалося тяжким гріхом, образою духів предків і домовиків. Більше того, вірили, що такі дії можуть порушити гармонію та затишок у домі, привернути негативну енергію, пристріт чи навіть прокляття. Наслідками порушення цього забобону вважалися сварки, хвороби, нещастя чи навіть фінансові труднощі в родині.

Примітно, що навіть у наш час багато людей продовжують дотримуватися цього давнього забобону, утримуючись від рукостискання через поріг. На випадок, якщо таке випадкове порушення все ж таки сталося, існують звичаї, що відвертають потенційні неприємності.

Перехреститися або постукати по дереву – звичайні дії, що вживаються для відвернення нещастя. Крім того, можна попросити гостя зайти в будинок або вийти на вулицю, повторивши привітання або прощання по один бік порога.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!