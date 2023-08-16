Почему ни за что нельзя дарить ножи: можете разорвать отношения

Хотя ножи могут быть практичным и продуманным подарком, существуют определенные предрассудки. Одно из распространенных суеверий утверждает, что подарок ножа может разорвать дружбу между тем, кто дарит и тем, кто получает.

Чтобы предотвратить такой потенциальный результат, считается, что прикрепление копейки к лезвию может предотвратить разрыв отношений. Затем копейка сразу же возвращается дарящему как символическая форма оплаты, освобождая его от любого ущерба, который может возникнуть в результате такого подарка.

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Считается особенно опасным дарить нож на свадьбу, поскольку он символически разрывает брачные узы. Так же, когда вы дарите кому-то карманный нож, рекомендуется убедиться, что он закрыт, чтобы не спровоцировать ссору.

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Некоторые верят, что если поставить нож в банку с водой у входной и задней двери дома, то это может отпугнуть злых духов. Говорят, что эти мистические существа боятся отражений в воде и на поверхности ножа.

Напомним, мы уже писали о действенных приметах о деньгах.

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