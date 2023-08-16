Чому нізащо не можна дарувати ножі: можете розірвати стосунки

Хоча ножі можуть бути практичним та продуманим подарунком, існують певні забобони. Один із поширених забобонів стверджує, що подарунок ножа може розірвати дружбу між тим, хто дарує і тим, хто отримує.

Щоб запобігти такому потенційному результату, вважається, що прикріплення копійки до леза може запобігти розриву відносин. Потім копійка відразу ж повертається тому, хто дарує як символічна форма оплати, звільняючи його від будь-якої шкоди, яка може виникнути в результаті такого подарунка.

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Вважається особливо небезпечним дарувати ніж на весілля, оскільки він символічно розриває шлюбні узи. Так само, коли ви даруєте комусь кишеньковий ніж, рекомендується переконатися, що він закритий, щоб не спровокувати сварку.

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Деякі вірять, що якщо поставити ніж у банку з водою біля вхідних та задніх дверей будинку, то це може відлякати злих духів. Кажуть, що ці містичні істоти бояться відбитків у воді та на поверхні ножа.

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