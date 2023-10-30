Повышаем безопасность зимой: как не упасть на скользкой поверхности

UAportal подготовил материал, который поможет передвигаться обледеневшей местностью без каких-либо неприятностей. Вы сможете обезопасить себя во время морозов зимой.

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Ледоступы

Противоскользящие шипы – ценный лайфхак для предотвращения скольжения на обледеневших поверхностях. Прикрепив эти компактные приспособления к обуви, можно добиться лучшего сцепления и стабильности. Благодаря разнообразным вариантам, например, с шипами или цепкими катушками, ледоступы являются надежным решением для прогулок по обледенелой местности.

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Техника Shuffle Steps

При ходьбе по обледенелым поверхностям важно регулировать свой шаг во избежание скольжения. Делая меньшие шаги и переставляя ноги, равномерно распределяете вес и увеличиваете сцепление с поверхностью.

Эта техника обеспечивает лучший контакт подошвы обуви со льдом, обеспечивая стабильность. Идите медленно и совершайте сознательные, осторожные шаги, чтобы безопасно передвигаться в гололедицу.

Предпочитайте расчищенные пути

Будьте бдительны и выбирайте маршруты, обработанные противогололедными солями или очищенные от снега. Такие поверхности обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и уменьшают вероятность поскользнуться. Избегайте ходить по скользким и неровным участкам, выбирайте ухоженные тротуары или дорожки.

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