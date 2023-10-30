Підвищуємо безпеку взимку: як не впасти на слизькій поверхні

UAportal підготував матеріал, який допоможе пересуватися зледенілою місцевістю без жодних неприємностей. Ви зможете убезпечити себе під час морозів взимку.

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Льодоступи

Протиковзні шипи – цінний лайфхак для запобігання ковзанню на зледенілих поверхнях. Прикріпивши ці компактні пристосування до взуття, можна досягти кращого зчеплення та стабільності. Завдяки різноманітним варіантам, наприклад, з шипами або чіпкими котушками, льодоступи є надійним рішенням для прогулянок по зледенілій місцевості.

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Техніка Shuffle Steps

При ходьбі по зледенілих поверхнях важливо регулювати свій крок, щоб уникнути ковзання. Роблячи менші кроки і переставляючи ноги, рівномірно розподіляєте вагу і збільшуєте зчеплення з поверхнею.

Ця техніка забезпечує кращий контакт підошви взуття з льодом, забезпечуючи стабільність. Йдіть повільно і робіть свідомі, обережні кроки, щоб безпечно пересуватися в ожеледицю.

Надавайте перевагу розчищеним шляхам

Будьте пильні та обирайте маршрути, які були оброблені протиожеледними солями або очищені від снігу. Такі поверхні забезпечують краще зчеплення з дорогою та зменшують ймовірність посковзнутися. Уникайте ходити слизькими та нерівними ділянками, натомість обирайте доглянуті тротуари чи доріжки.

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