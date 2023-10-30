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Лайфхаки

Підвищуємо безпеку взимку: як не впасти на слизькій поверхні

Владислав Москаленко

Ходимо по зледенілій поверхні, не падаючи

UAportal підготував матеріал, який допоможе пересуватися зледенілою місцевістю без жодних неприємностей. Ви зможете убезпечити себе під час морозів взимку. 

Льодоступи

Протиковзні шипи – цінний лайфхак для запобігання ковзанню на зледенілих поверхнях. Прикріпивши ці компактні пристосування до взуття, можна досягти кращого зчеплення та стабільності. Завдяки різноманітним варіантам, наприклад, з шипами або чіпкими котушками, льодоступи є надійним рішенням для прогулянок по зледенілій місцевості.

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Техніка Shuffle Steps

При ходьбі по зледенілих поверхнях важливо регулювати свій крок, щоб уникнути ковзання. Роблячи менші кроки і переставляючи ноги, рівномірно розподіляєте вагу і збільшуєте зчеплення з поверхнею.

Ця техніка забезпечує кращий контакт підошви взуття з льодом, забезпечуючи стабільність. Йдіть повільно і робіть свідомі, обережні кроки, щоб безпечно пересуватися в ожеледицю.

Надавайте перевагу розчищеним шляхам

Будьте пильні та обирайте маршрути, які були оброблені протиожеледними солями або очищені від снігу. Такі поверхні забезпечують краще зчеплення з дорогою та зменшують ймовірність посковзнутися. Уникайте ходити слизькими та нерівними ділянками, натомість обирайте доглянуті тротуари чи доріжки.

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