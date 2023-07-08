Пять фактов о Меган Фокс: боится летать на самолете и мечтала стать археологом

Меган Фокс – икона Голливуда, известная своей потрясающей внешностью и впечатляющими актерскими способностями. Однако в этой талантливой актрисе есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. В этой статье UAportal подготовил пять интересных фактов о Меган Фокс.

Факт 1

У Меган фобия полетов. Это означает, что всякий раз, когда ей приходится путешествовать по воздуху, она принимает лекарства, чтобы успокоить свои нервы. Однажды в интервью она сказала, что лучше несколько дней вести машину, чем лететь на самолете.

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Факт 2

Фокс – большая поклонница комиксов, особенно тех, в которых фигурируют супергерои. Она даже призналась, что в юности была влюблена в Леонардо из комиксов "Черепашки-ниндзя".

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Факт 3

Меган увлекается изучением древних цивилизаций и даже заявила, что стала бы археологом, если бы не сделала карьеру актрисы. Особый интерес она проявляет к культуре и мифологии Древнего Египта.

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Факт 4

Несмотря на свой успех в качестве актрисы, Фокс пришлось нелегко в Голливуде. В 2009 году она была уволена из третьей части франшизы "Трансформеры" после публичной критики режиссера Майкла Бэя. Однако с тех пор она помирилась с Бэем и даже снялась в его фильме "Черепашки-ниндзя" (Teenage Mutant Ninja Turtles).

Факт 5

Меган с гордостью поддерживает различные благотворительные организации, включая Детскую исследовательскую больницу Святого Джуда и Фонд Майкла Джей Фокса по изучению болезни Паркинсона. Она также участвует в различных экологических акциях и даже сотрудничает с компаниями для создания экологичных линий одежды.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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