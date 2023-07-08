П'ять фактів про Меган Фокс: боїться літати літаком і мріяла стати археологом

Меган Фокс – ікона Голлівуду, відома своєю приголомшливою зовнішністю та вражаючими акторськими здібностями. Однак у цій талановитій актрисі є щось більше, ніж здається здавалося б. У цій статті UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Меган Фокс.

Факт 1

У Меган фобія польотів. Це означає, що кожного разу, коли їй доводиться подорожувати повітрям, вона приймає ліки, щоб заспокоїти свої нерви. Якось в інтерв'ю вона сказала, що краще кілька днів вести машину, ніж летіти літаком.

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Факт 2

Фокс – велика шанувальниця коміксів, особливо тих, у яких фігурують супергерої. Вона навіть зізналася, що в юності була закохана в Леонардо з коміксів Черепашки-ніндзя.

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Факт 3

Меган захоплюється вивченням давніх цивілізацій і навіть заявила, що стала б археологом, якби не зробила кар'єру актриси. Особливий інтерес вона виявляє до культури та міфології Стародавнього Єгипту.

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Факт 4

Попри свій успіх як актрису, Фокс довелося нелегко в Голлівуді. У 2009 році її було звільнено з третьої частини франшизи "Трансформери" після публічної критики режисера Майкла Бея. Проте з того часу вона помирилася з Беєм і навіть знялася у його фільмі "Черепашки-ніндзя" (Teenage Mutant Ninja Turtles).

Факт 5

Меган з гордістю підтримує різноманітні благодійні організації, включаючи Дитячу дослідницьку лікарню Святого Джуда та Фонд Майкла Джей Фокса з вивчення хвороби Паркінсона. Вона також бере участь у різноманітних екологічних акціях та навіть співпрацює з компаніями для створення екологічних ліній одягу.

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