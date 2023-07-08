Пять фактов о Миле Кунис: отказалась от эротической роли и любит World of Warcraft

Мила Кунис – популярная актриса, известная по ролям в таких фильмах, как "Черный лебедь" и "Плохие мамочки". Хотя многие знают ее по актерской игре, есть несколько интересных фактов о ней, которые могут вас удивить. UAportal подготовил список из пяти интересных фактов о Миле Кунис.

Факт 1

Мила Кунис родилась в Украине. Она переехала в США со своей семьей, когда ей было семь лет, и вскоре после этого начала посещать курсы актерского мастерства. Несмотря на то, что в детстве она говорила на русском как на родном языке, сейчас она свободно владеет английским и не имеет ни малейшего акцента.

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Факт 2

Мила – большая поклонница World of Warcraft. Она не раз говорила в интервью о своей любви к этой игре и даже признавалась, что отрывается от дел, чтобы поиграть в нее.

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Факт 3

Мила замужем за актером Эштоном Катчером, с которым она познакомилась во время работы над "Шоу 70-х". Пара поженилась в 2015 году и имеет двоих детей.

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Факт 4

Кунис известна своими смелыми и дерзкими ролями, но есть роль, от которой она отказалась: Анастейша Стил в фильме "50 оттенков серого". Кунис предложили главную роль в эротическом фильме, но она отклонила предложение, потому что ей было неприятно откровенное содержание.

Факт 5

Кунис потрясающе сыграла в психологическом триллере "Черный лебедь", за что получила признание критиков и номинацию на "Золотой глобус". Однако она чуть было не потеряла роль. Кунис прослушивалась на роль вместе с несколькими другими актрисами, но режиссер Даррен Аронофски решил, что она слишком красива для исполнения этого образа. Только после того, как Кунис убедила его, что у нее есть актерские способности, чтобы справиться с ролью, она получила ее.

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