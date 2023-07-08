П'ять фактів про Мілю Куніс: відмовилася від еротичної ролі та любить World of Warcraft

Міла Куніс – популярна актриса, відома за ролями в таких фільмах, як "Чорний лебідь" та "Погані матусі". Хоча багато хто знає її з акторської гри, є кілька цікавих фактів про неї, які можуть вас здивувати. UAportal підготував список із п'яти цікавих фактів про Мілю Куніс.

Факт 1

Міла Куніс народилася в Україні. Вона переїхала до США зі своєю сім'єю, коли їй було сім років, і невдовзі після цього почала відвідувати курси акторської майстерності. Незважаючи на те, що в дитинстві вона говорила російською як рідною мовою, зараз вона вільно володіє англійською і не має жодного акценту.

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Факт 2

Міла – велика шанувальниця World of Warcraft. Вона неодноразово говорила в інтерв'ю про свою любов до цієї гри і навіть зізнавалася, що відривається від справ, щоб пограти в неї.

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Факт 3

Міла одружена з актором Ештоном Катчером, з яким вона познайомилася під час роботи над "Шоу 70-х". Пара одружилася у 2015 році та має двох дітей.

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Факт 4

Куніс відома своїми сміливими та зухвалими ролями, але є роль, від якої вона відмовилася: Анастейша Стіл у фільмі "50 відтінків сірого". Куніс запропонували головну роль в еротичному фільмі, але вона відхилила пропозицію, тому що їй було неприємно відвертий зміст.

Факт 5

Куніс приголомшливо зіграла у психологічному трилері "Чорний лебідь", за що отримала визнання критиків та номінацію на "Золотий глобус". Однак вона мало не втратила роль. Куніс прослуховувалася на роль разом із кількома іншими актрисами, але режисер Даррен Аронофскі вирішив, що вона надто гарна для виконання цього образу. Тільки після того, як Куніс переконала його, що вона має акторські здібності, щоб впоратися з роллю, вона отримала її.

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