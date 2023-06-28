Пять знаменитостей, которые не едят мяса: что их к этому побудило

Некоторые звезды делают небольшие шаги к веганскому образу жизни, и следует поаплодировать их усилиям и вдохновить других любопытных людей. Как и у обычных людей, у артистов есть различные мотивы для принятия веганства. Самые распространенные причины включают пользу для здоровья, защиту животных, заботу об окружающей среде и чувство социальной справедливости.

Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и влиятельный человек в социальных сетях с 2019 года намекает на свой переход на растительную диету. Она часто делится в Instagram фотографиями своих блюд на растительной основе.

В посте для велнес-блога своей сестры Кортни Кардашьян, Poosh, Ким рассказала, что переход на преимущественно растительную диету помогает ей справиться с псориазом. Стоит отметить, что она неравнодушна к веганским тако, приготовленным из мяса Beyond Meat, и даже снялась в рекламе этой компании, которая получила широкую известность в социальных сетях.

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Леонардо Ди Каприо

Звездный актер и филантроп сделал значительные инвестиции в растительные предприятия и возглавил многочисленные инициативы по охране природы и устойчивому развитию, чтобы защитить нашу планету от вреда. Он прошел долгий путь, но полностью не перешел на веганство.

Дрю Бэрримор

Хотя эта актриса, ведущая ток-шоу и мать двоих детей считает себя флекситарианкой, в сентябре прошлого года Дрю Бэрримор заняла должность CMO (Chief Mom Officer) компании Quorn. Хотя она увлекается вегетарианством, она часто поддерживает веганство по соображениям здоровья.

В интервью EatingWell Дрю упомянула, что растительная пища заряжает ее энергией и помогает поддерживать здоровый вес. Наряду с сотрудничеством с Quorn, она также высоко оценивает план питания Sakara.

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Кэти Перри

В январе 2021 года яркая исполнительница написала в Твиттере, что она на 95 процентов готова перейти на 100-процентное веганство. Похоже, что Кэти движет сострадание к животным, поскольку она выразила намерение перевести на веганскую диету и свою любимую собаку Наггет.

Клинт Иствуд

Известный американский актер Клинт Иствуд недавно высказался в поддержку растительной диеты в документальном фильме "Почему на Земле". Фильм проливает свет на влияние пищевой промышленности на планету, способствуя климатическому кризису, разрушению среды обитания и обезлесению.

Клинт подчеркивает, что переход на растительную диету может принести положительные изменения как для животных, так и для людей. Хотя он не говорит о своем собственном выборе диеты, ранее он упоминал, что воздерживается от красного мяса и молочных продуктов, предпочитая средиземноморскую диету, богатую фруктами, овощами и рыбой.

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