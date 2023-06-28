П'ять знаменитостей, які не їдять м'яса: що їх до цього спонукало

Деякі зірки роблять невеликі кроки до веганського способу життя, і слід поаплодувати їхнім зусиллям та надихнути інших цікавих людей. Як і у звичайних людей, артисти мають різні мотиви для прийняття веганства. Найпоширенішими причинами є користь для здоров'я, захист тварин, піклування про навколишнє середовище та почуття соціальної справедливості.

Кім Кардашьян

Зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та впливова людина у соціальних мережах з 2019 року натякає на свій перехід на рослинну дієту. Вона часто ділиться в Instagram фотографіями своїх блюд на рослинній основі.

У пості для велнес-блогу своєї сестри Кортні Кардаш'ян, Poosh, Кім розповіла, що перехід на переважно рослинну дієту допомагає їй впоратися з псоріазом. Варто зазначити, що вона небайдужа до веганських тако, приготованих з м'яса Beyond Meat, і навіть знялася в рекламі цієї компанії, яка здобула широку популярність у соціальних мережах.

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Леонардо Ді Капріо

Зірковий актор і філантроп зробив значні інвестиції в рослинні підприємства та очолив численні ініціативи з охорони природи та сталого розвитку, щоб захистити нашу планету від шкоди. Він пройшов довгий шлях, але повністю не перейшов на веганство.

Дрю Беррімор

Хоча ця актриса, яка веде ток-шоу та матір двох дітей вважає себе флекситаріанкою, у вересні минулого року Дрю Беррімор обійняла посаду CMO (Chief Mom Officer) компанії Quorn. Хоча вона захоплюється вегетаріанством, вона часто підтримує веганство з міркувань здоров'я.

В інтерв'ю EatingWell Дрю згадала, що рослинна їжа заряджає її енергією та допомагає підтримувати здорову вагу. Поряд із співпрацею з Quorn, вона також високо оцінює план харчування Sakara.

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Кеті Перрі

У січні 2021 року яскрава виконавиця написала у Твіттері, що вона на 95 відсотків готова перейти на 100-відсоткове веганство. Схоже, що Кеті спонукає тварин, оскільки вона висловила намір перевести на веганську дієту і свого улюбленого собаку Наггет.

Клінт Іствуд

Відомий американський актор Клінт Іствуд нещодавно висловився за підтримку рослинної дієти в документальному фільмі "Чому на Землі". Фільм проливає світло на вплив харчової промисловості на планету, сприяючи кліматичній кризі, руйнуванню довкілля та обезліснюванню.

Клінт підкреслює, що перехід на рослинну дієту може принести позитивні зміни як тваринам, так і людям. Хоча він не говорить про свій власний вибір дієти, раніше він згадував, що утримується від червоного м'яса та молочних продуктів, воліючи середземноморську дієту, багату на фрукти, овочі та рибу.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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