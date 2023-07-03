Пять звезд Голливуда пошли на уменьшение желудка для экстремальной потери веса

Экстремальное похудение всегда было предметом интереса, особенно когда речь идет о знаменитостях, которые постоянно находятся под пристальным вниманием к своей внешности. В то время как одни выбирают традиционные методы, такие как диеты и физические упражнения, другие идут на более радикальные меры, чтобы достичь желаемого телосложения. UAportal собрали истории пяти знаменитостей, которые прошли через процедуру уменьшения желудка, чтобы сбросить значительный вес.

Невероятное преображение Мэрайи Кэри (-15 кг)

Мэрайя Кэри, известная американская певица в стиле поп и ритм-энд-блюз, всегда принимала свою фигуру, пока в 2017 году ее вес не превысил 100 килограммов. Решив изменить ситуацию, Мэрайя Кэри пошла на радикальное решение и сделала операцию по уменьшению желудка. Удалив часть желудка, Кэри успешно сбросила 15 килограммов и добилась более тонкой талии.

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Битва Келли Осборн с весом (-38,5 кг)

Для британской певицы и актрисы Келли Осборн борьба с весом была делом всей жизни. Она испытывала колебания веса, теряя и набирая килограммы на протяжении многих лет. Однако в последнее время Осборн заметно изменилась.

Она стала появляться на публике в силуэтных платьях и костюмах, которые подчеркивали ее значительную потерю веса. В одном из интервью она открыто призналась, что перенесла операцию по уменьшению желудка, что способствовало ее заметному изменению, в результате которого она потеряла 38,5 килограммов.

Триумф Шэрон Осборн над булимией (-12,7 кг)

Шэрон Осборн, мать Келли Осборн, британская телеведущая и писательница, сама боролась с лишним весом и расстройством пищевого поведения, известным как булимия. Страдая от патологически повышенного чувства голода и дискомфорта, она часто прибегала к вызыванию рвоты, чтобы справиться с весом.

Хотя она обращалась за помощью к психотерапевтам, это не всегда было эффективно. Чтобы добиться экстремального снижения веса, Шэрон Осборн приняла решение пройти операцию по уменьшению желудка, в результате которой она похудела на 12,7 килограмма.

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Загадочная потеря веса Стар Джонс (-70 кг)

Американская актриса и телеведущая Стар Джонс потрясла общественность своей драматической потерей веса на 70 килограммов за три года. Изначально скрывая свои методы, Джонс в конце концов раскрыла "магию" своего преображения с помощью операции по резекции желудка. Эта процедура сыграла важную роль в ее замечательном путешествии по снижению веса, хотя поначалу она вызвала любопытство и спекуляции среди общественности.

Пробуждение здоровья Пола Уолла (-45 кг)

Американский рэпер и диджей Пол Уолл столкнулся с проблемой, когда врачи диагностировали у него патологическое ожирение с индексом массы тела более 40. Весивший в то время 135 килограммов, Уолл понял, что традиционные методы снижения веса могут оказаться для него непосильными.

Выбрав более срочное решение, он сделал операцию по уменьшению желудка. Операция стала поворотным моментом в его жизни, поскольку он успешно сбросил 45 килограммов, улучшив общее состояние здоровья и самочувствие.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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