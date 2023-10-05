Распространенные ошибки в макияже, которые делают образ вульгарным

UAportal подготовил советы, которые помогут избежать ошибок в макияже, которые могут сделать образ вульгарным. Мы рассмотрим, как можно подчеркнуть естественную красоту и добиться свежего и натурального вида с помощью правильных техник макияжа.

Тяжелые тональные средства

Одна из распространенных ошибок, которая может сделать макияж вульгарным – нанесение тяжелого тонального крема. Когда тональный крем наносится очень толстым слоем, он может сделать эффект маски и сделать кожу неестественной.

Вместо этого следует применять легкий тональный крем или увлажняющий оттеночный крем, который позволит естественной коже просвечиваться сквозь него. Так можно смотреться более естественно и свежо, не перегружая черты лица.

Слишком много контуринга

Контуринг может быть отличным способом подчеркнуть черты лица и создать объем, но важно не переусердствовать. Если контуринг наносится слишком сильно или в неправильных местах, он может сделать лицо резким и неестественным.

Важно хорошо растушевывать и наносить контуринговые средства лёгкими движениями. Следует сосредоточиться на улучшении природной костной структуры, а не полном изменении формы лица.

Чрезмерно накрашенные губы

Хотя создать более полную форму губ звучит очень соблазнительно, важно делать это щепетильно и естественно. Если слишком сильно накрасить губы, они будут выглядеть непропорциональными и неестественными.

Вместо этого рекомендуется использовать лайнер для губ, соответствующий естественному цвету губ и слегка подчеркнуть форму. Это придаст более отшлифованный и утонченный вид.

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Слишком много хайлайтера

Хайлайтер может придать лицу красивое сияние, но важно не переборщить. Слишком много хайлайтера может сделать кожу жирной и чрезмерно блестящей, что может придать пошлый вид.

Следует наносить хайлайтер экономно на высокие точки лица, такие как скулы, надбровные дуги и лук купидона. Это придаст лицу едва заметное и природное сияние.

Тушь со сгустками

Тушь со сгустками может мгновенно испортить макияж и сделать его неряшливым и неизысканным. Чтобы избежать сгустков, перед нанесением туши обязательно нужно вытирать излишки продукта из палочки для туши.

Необходимо наносить тушь зигзагообразными движениями от корней к кончикам ресниц, разделяя их по ходу нанесения. Так можно получить четко очерченные и объемные ресницы без сгустков.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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