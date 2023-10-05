Поширені помилки в макіяжі, які роблять образ вульгарним

UAportal підготував поради, що допоможуть уникнути помилок в макіяжі, які можуть зробити образ вульгарним. Ми розглянемо, як можна підкреслити природну красу і досягти свіжого і натурального вигляду за допомогою правильних технік макіяжу.

Важкі тональні засоби

Одна з поширених помилок, яка може зробити макіяж вульгарним, – нанесення важкого тонального крему. Коли тональний крем наноситься занадто товстим шаром, він може створити ефект маски і зробити шкіру неприродною.

Замість цього слід застосовувати легкий тональний крем або відтіночний зволожуючий крем, який дозволить природній шкірі просвічуватися крізь нього. Так можна виглядати більш природно і свіжо, не перевантажуючи риси обличчя.

Забагато контурингу

Контуринг може бути чудовим способом підкреслити риси обличчя і створити об'єм, але важливо не перестаратися. Якщо контуринг наноситься занадто сильно або в неправильних місцях, він може зробити обличчя різким і неприродним.

Важливо добре розтушовувати і наносити контурингові засоби легкими рухами. Слід зосередитись на покращенні природної кісткової структури, а не на повній зміні форми обличчя.

Надмірно нафарбовані губи

Хоча створити більш повну форму губ звучить дуже спокусливо, важливо робити це делікатно і природно. Якщо занадто сильно нафарбувати губи, вони виглядатимуть непропорційними та неприродними.

Замість цього рекомендується використовувати лайнер для губ, який відповідає природному кольору губ, і злегка підкреслити форму. Це додасть більш відшліфованого та витонченого вигляду.

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Забагато хайлайтеру

Хайлайтер може додати обличчю красивого сяйва, але важливо не переборщити. Занадто багато хайлайтера може зробити шкіру жирною і надмірно блискучою, що може надати вульгарного вигляду.

Слід наносити хайлайтер економно на високі точки обличчя, такі як вилиці, надбрівні дуги та лук купідона. Це додасть обличчю ледь помітного і природного сяйва.

Туш зі згустками

Туш зі згустками може миттєво зіпсувати макіяж і зробити його неохайним і невишуканим. Щоб уникнути згустків, перед нанесенням туші обов'язково треба витирати надлишки продукту з палички для туші.

Необхідно наносити туш зигзагоподібними рухами від коренів до кінчиків вій, розділяючи їх по ходу нанесення. Так можна отримати чітко окреслені та об'ємні вії без згустків.

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