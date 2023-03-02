Стали изветны самые удачливые знаки зодиака на этой неделе

На этой неделе, 27 февраля – 5 марта, по мнению астрологов, звезды говорят, что самыми удачливыми знаками зодиака являются Лев, Дева и Водолей. Читайте дальше, чтобы узнать, каким образом им повезет.

Лев

Сейчас самое время рисковать и доверять своей интуиции. Вы можете чувствовать себя удачливым и уверенным в себе, поэтому без колебаний добивайтесь того, чего хотите. Это также хорошее время для проявления творческих способностей и демонстрации своих уникальных талантов.

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Дева

Луна сейчас находится в Деве, а это значит, что сейчас отличное время для того, чтобы сосредоточиться на практических вопросах, таких как организация и планирование. На этой неделе вы можете чувствовать себя особенно аналитично, поэтому используйте это в своих интересах, занимаясь проектами с точностью и вниманием к деталям.

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Водолей

Меркурий сейчас находится в Водолее, что говорит о том, что это прекрасное время для творческого мышления и решения проблем. Однако вам следует помнить о возможных проблемах в общении из-за ретроградного Меркурия.

Дважды проверьте электронные письма, прежде чем отправлять их! Также на этой неделе будьте особенно осторожны при принятии решений; дважды подумайте, прежде чем брать на себя обязательства или подписывать какие-либо контракты.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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