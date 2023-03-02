Стали відомі найудачливіші знаки зодіаку цього тижня

Цього тижня, 27 лютого – 5 березня, на думку астрологів, зірки кажуть, що найбільш щасливими знаками зодіаку є Лев, Діва та Водолій. Читайте далі, щоб дізнатися, як їм пощастить.

Лев

Зараз саме час ризикувати та довіряти своїй інтуїції. Ви можете почуватися щасливим і впевненим у собі, тому без вагань добивайтеся того, чого бажаєте. Це також добрий час для прояву творчих здібностей та демонстрації своїх унікальних талантів.

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Діва

Місяць зараз знаходиться в Діві, а це означає, що зараз чудовий час для того, щоб зосередитися на практичних питаннях, таких як організація та планування. Цього тижня ви можете почуватися особливо аналітично, тому використовуйте це у своїх інтересах, займаючись проектами з точністю та увагою до деталей.

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Водолій

Меркурій зараз знаходиться у Водолії, що говорить про те, що це чудовий час для творчого мислення та вирішення проблем. Однак вам слід пам'ятати про можливі проблеми у спілкуванні через ретроградного Меркурія.

Двічі перевірте електронні листи, перш ніж надсилати їх! Також цього тижня будьте особливо обережні при ухваленні рішень; двічі подумайте, перш ніж брати на себе зобов'язання чи підписувати будь-які контракти.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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