Топ-5 лучших комедийных фильмов 2020 года: они заставят смеяться вслух

С начала этого десятилетия популярность комедийных фильмов значительно возросла. Число зрителей продолжает неуклонно расти из года в год, и можно с уверенностью сказать, что 2020 год не стал исключением.

UAportal подготовил список из пяти лучших комедийных фильмов, вышедших в 2020 году, каждый из которых имеет свою уникальную изюминку. Они заставят смеяться вслух.

1) Борат 2

Рейтинг IMDB: 7.7 | Жанр: Комедия/Мультфильм | Страна: США | Продолжительность: 2 часа 3 минуты | Год: 2020 | Продюсеры: Саша Барон Коэн и Моника Бакарди.

Видео дня

Борат 2 – долгожданное продолжение фильма Борат! Культурные познания Америки на благо славной нации Казахстана (2006). Фильм рассказывает о Борате Сагдиеве (Саша Барон Коэн), вымышленном журналисте из Казахстана, который пытается искупить свою вину, подарив свою дочь Тутар (Мария Бакалова) вице-президенту Майку Пенсу. Этот возмутительный сатирический фильм наверняка вызовет бурный смех у зрителей на протяжении всего просмотра.

2) Палм-Спрингс

IMDB рейтинг 8.1 | Жанр: Романтика/Комедия | Страна: США | Продолжительность 1 час 30 минут | Год: 2020 | Продюсеры: Энди Сэмберг и Акива Шаффер.

Палм Спрингс – американская романтическая комедия с Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти в главных ролях о двух незнакомцах, которые встречаются на свадьбе, но по дороге домой после торжества застревают в бесконечной временной петле из-за сверхъестественных сил, не зависящих от них. Несмотря на схожесть сюжета с другими фильмами, такими как "День сурка" (1993), "Палм Спрингс" удается выделиться благодаря продуманному сценарию, искреннему исполнению главных ролей и уморительному настроению, вызванному обстоятельствами жизни персонажей.

Читайте также: 8 известных звездных пар, влюбившихся во время съемок

3) Евровидение: История огненной саги

IMDB рейтинг 6.8 | Жанр: Музыка/Комедия | Страна: США | Продолжительность 2 часа 3 минуты | Год: 2020 | Продюсеры: Уилл Феррелл и Адам МакКей.

Евровидение: История огненной саги – американский музыкальный комедийный фильм с Уиллом Ферреллом и Рэйчел МакАдамс в главных ролях двух начинающих исландских музыкантов, которые полны решимости выиграть титульный песенный конкурс, несмотря на многочисленные препятствия, стоящие на их пути. Хотя некоторые могут критиковать "Евровидение" за то, что оно слишком фарсовое или преувеличенное, то, что делает этот фильм успешным, это его легкомысленность, самосознание и стремление к созданию смешных моментов, которые не перестают вызывать смех.

4) Вперед

IMDB рейтинг 7.6 | Жанр: Анимация/Приключения/Комедия | Страна: США | Продолжительность: 1 час 42 минуты | Год: 2020 | Продюсеры: Дэн Скэнлон и Кори Рэй.

Вперед рассказывает о двух братьях-эльфах по имени Йен (Том Холланд) и Барли Лайтфут (Крис Пратт), которые отправляются на поиски с помощью волшебного посоха, подаренного их отцом, который позволяет им вернуть его на один день, чтобы они могли провести время вместе, прежде чем он уйдет навсегда. Фильм "Вперед" удачно сочетает в себе искренние эмоции и смех, а также предлагает тонкие, но значимые уроки о жизни, что делает его достойным вступлением в длинный ряд классических анимационных фильмов Pixar.

5) Ведьмы

IMDB рейтинг 6.7 | Жанр: Фэнтези/Комедия | Страна: США | Продолжительность 1 час 48 минут | Год: 2020 | Продюсеры: Роберт Земекис и Джек Рэпке.

Ведьмы – это мрачная комедия, основанная на классическом романе Роальда Даля, в которой Энн Хэтэуэй исполняет роль Верховной ведьмы всех ведьм. Фильм рассказывает о храбром мальчике по имени Люк (Джахзир Бруно), который раскрывает злой заговор, задуманный ведьмами, чтобы превратить всех детей в грызунов. Хотя этот фильм может не подойти для детей из-за его тона, взрослые, несомненно, найдут его забавным благодаря его умному написанию и точной комедийной синхронизации.

Напомним, если в фильме требуется выполнение опасных элементов при съемках, вместо актеров в кадре появляются каскадеры. Однако некоторые звезды отказываются от услуг каскадеров, предпочитая делать опасные трюки самостоятельно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !