Топ-5 найкращих комедійних фільмів 2020 року: вони змусять сміятися вголос

З початку цього десятиліття популярність комедійних фільмів значно зросла. Число глядачів продовжує неухильно зростати рік у рік, і можна з упевненістю сказати, що 2020 рік не став винятком.

UAportal підготував список із п'яти кращих комедійних фільмів, що вийшли у 2020 році, кожен з яких має свою унікальну родзинку. Вони змусять сміятися вголос.

1) Борат 2

Рейтинг IMDB: 7.7 | Жанр: Комедія/Мультфільм Країна: США Тривалість: 2 години 3 хвилини | Рік: 2020 | Продюсери: Саша Барон Коен та Моніка Бакарді.

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Борат 2 – довгоочікуване продовження фільму Борат! Культурні знання Америки на благо славної нації Казахстану (2006). Фільм розповідає про Бората Сагдієва (Саша Барон Коен), вигаданого журналіста з Казахстану, який намагається спокутувати свою провину, подарувавши свою дочку Тутар (Марія Бакалова) віце-президенту Майку Пенсу. Цей обурливий сатиричний фільм, напевно, викличе бурхливий сміх у глядачів протягом усього перегляду.

2) Палм-Спрінгс

IMDB рейтинг 8.1 | Жанр: Романтика / Комедія Країна: США Тривалість 1 годину 30 хвилин | Рік: 2020 | Продюсери: Енді Семберг та Аківа Шаффер.

Палм Спрінгс – американська романтична комедія з Енді Сембергом та Крістін Міліоті в головних ролях про двох незнайомців, які зустрічаються на весіллі, але дорогою додому після урочистостей застряють у нескінченній тимчасовій петлі через надприродні сили, які не залежать від них. Незважаючи на схожість сюжету з іншими фільмами, такими як "День бабака" (1993), "Палм Спрінгс" вдається виділитися завдяки продуманому сценарію, щирому виконанню головних ролей і сміливому настрою, викликаному обставинами життя персонажів.

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3) Євробачення: Історія вогняної саги

IMDB рейтинг 6.8 | Жанр: Музика/Комедія Країна: США Тривалість 2:00 3 хвилини | Рік: 2020 | Продюсери: Вілл Феррелл та Адам МакКей.

Євробачення: Історія вогняної саги – американський музичний комедійний фільм з Віллом Ферреллом і Рейчел МакАдамс у головних ролях двох ісландських музикантів-початківців, які сповнені рішучості виграти титульний пісенний конкурс, незважаючи на численні перешкоди, що стоять на їхньому шляху. Хоча деякі можуть критикувати "Євробачення" за те, що воно надто фарсове або перебільшене, те, що робить цей фільм успішним, це його легковажність, самосвідомість та прагнення до створення смішних моментів, які не перестають викликати сміх.

4) Вперед

IMDB рейтинг 7.6 | Жанр: Анімація/Пригоди/Комедія | Країна: США Тривалість: 1 година 42 хвилини | Рік: 2020 | Продюсери: Ден Скенлон та Корі Рей.

Вперед розповідає про двох братів-ельфів на ім'я Єн (Том Холланд) та Барлі Лайтфут (Кріс Пратт), які вирушають на пошуки за допомогою чарівної палиці, подарованої їхнім батьком, який дозволяє їм повернути його на один день, щоб вони могли провести час разом, перш ніж він піде назавжди. Фільм "Вперед" вдало поєднує в собі щирі емоції та сміх, а також пропонує тонкі, але значущі уроки про життя, що робить його гідним вступом у довгу низку класичних анімаційних фільмів Pixar.

5) Відьми

IMDB рейтинг 6.7 | Жанр: Фентезі/Комедія Країна: США Тривалість 1 година 48 хвилин | Рік: 2020 | Продюсери: Роберт Земекіс та Джек Репке.

Відьми – це похмура комедія, заснована на класичному романі Роальда Даля, у якій Енн Хетеуей виконує роль Верховної відьми всіх відьом. Фільм розповідає про хороброго хлопчика на ім'я Люк (Джахзір Бруно), який розкриває злу змову, задуману відьмами, щоб перетворити всіх дітей на гризунів. Хоча цей фільм може не підійти для дітей через його тон, дорослі, безсумнівно, знайдуть його забавним завдяки його розумному написанню та точної комедійної синхронізації.

Нагадаємо, якщо у фільмі потрібно виконання небезпечних елементів під час зйомок, замість акторів у кадрі з'являються каскадери. Однак деякі зірки відмовляються від послуг каскадерів, воліючи робити небезпечні трюки самостійно.

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