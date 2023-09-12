Три признака, свидетельствующие о том, что человек страдает алкоголизмом

UAportal подготовил материал о признаках алкоголизма, чтобы помочь распознать их у себя или у своих близких. Понимая их, можно гораздо быстрее идентифицировать тех, кто может нуждаться в помощи, и вовремя ввести изменения в их жизни.

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Физические симптомы

Алкоголизм часто выражается в физических симптомах, которые можно наблюдать снаружи. Эти признаки могут проявляться в виде отечности глаз, неустойчивой походки и покраснения лица. Кроме того, люди, борющиеся с алкоголизмом, могут испытывать частые похмелья, дрожание конечностей и пренебрежение личной гигиеной.

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Изменения в поведении

Одним из главных показателей алкоголизма есть заметные изменения в поведении. Это может включать в себя повышенную замкнутость, отстранение от социальной активности, снижение производительности на работе или в обучении. Люди, борющиеся с алкоголизмом, могут также показывать перепады настроения, раздражительность и тенденцию к изоляции от друзей и семьи.

Пренебрежение обязанностями

Это может проявляться в снижении результативности работы, частых прогулах или отсутствии интереса к деятельности, ранее доставлявшей удовольствие. Люди, борющиеся с алкогольной зависимостью, могут также испытывать финансовые трудности, поскольку они предпочитают алкоголь, а не другие финансовые обязательства. Обратив внимание на эти изменения в поведении, можно вовремя вмешаться и предложить поддержку нуждающимся.

Напомним, потребление алкоголя – это не только удовольствие, но и вредное влияние на организм и замедление процесса похудения.

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