Три ознаки, які свідчать про те, що людина страждає від алкоголізму

UAportal підготував матеріал про ознаки алкоголізму, щоб допомогти розпізнати їх у себе або у своїх близьких. Розуміючи їх, можна набагато швидше ідентифікувати тих, хто може потребувати допомоги, і вчасно запровадити зміни у їхньому житті.

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Фізичні симптоми

Алкоголізм часто виражається у фізичних симптомах, які можна спостерігати зовні. Ці ознаки можуть проявлятися у вигляді набряклості очей, нестійкої ходи та почервоніння обличчя. Крім того, люди, які борються з алкоголізмом, можуть відчувати часті похмілля, тремтіння кінцівок і нехтування особистою гігієною.

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Зміни в поведінці

Одним з головних показників алкоголізму є помітні зміни в поведінці. Це може включати підвищену замкнутість, відсторонення від соціальної активності, зниження продуктивності на роботі або в навчанні. Люди, які борються з алкоголізмом, можуть також демонструвати перепади настрою, дратівливість і тенденцію до ізоляції від друзів і сім'ї.

Нехтування обов'язками

Це може проявлятися у зниженні результативності роботи, частих прогулах або відсутності інтересу до діяльності, яка раніше приносила задоволення. Люди, які борються з алкогольною залежністю, можуть також відчувати фінансові труднощі, оскільки вони надають перевагу алкоголю, а не іншим фінансовим зобов'язанням. Звернувши увагу на ці зміни в поведінці, можна вчасно втрутитися і запропонувати підтримку тим, хто її потребує.

Нагадаємо, споживання алкоголю – це не тільки задоволення, а й шкідливий вплив на організм і уповільнення процесу схуднення

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