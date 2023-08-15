Цветы, приносящие бедность: будьте осторожны, выбирая растения для дома

Издавна считалось, что цветы обладают уникальной энергетикой, которая может влиять на атмосферу и благополучие дома. Интересно, что существуют определенные комнатные растения, негативно влияющие на финансовое положение семьи.

Эзотерики предостерегают, что не стоит держать эти цветы на дому, если есть желание финансового достатка и процветания. UAportal подготовил три самых популярных домашних растения, которые, по поверьям, обрекают на бедность.

Папоротник: символ горя и финансовых проблем

В разных культурах папоротник считается мистическим растением, связанным с отрицательной энергией. Наши предки считали его символом горя и смерти. Если дома растет папоротник, то считается, что он привлекает финансовые проблемы. Деньги могут словно ускользать из рук, оставляя вас озадаченными и без какой-либо видимой причины для материального спада.

Видео дня

Читайте также: Забудьте о плесени дома: Названы 7 комнатных растений, эффективно впитывающих лишнюю влагу из помещения

Плющ: энергетический вампир, истощающий отношения и стабильность

Хотя плющ может быть зрительно привлекательным, категорически не рекомендуется держать его дома, если вы хотите сохранить личные отношения и финансовую стабильность. Это красивое растение не только считается энергетическим вампиром, но и скрывает мощную негативную энергию. Считается, что она извлекает положительную энергию из окружающих, что потенциально может привести к напряженным отношениям и финансовому дисбалансу.

Азалия: нежный цветок с сильным энергетическим вампиризмом

Несмотря на свой нежный облик, азалия считается самым сильным энергетическим вампиром среди комнатных цветов. Размещение ее у кровати может быть особенно губительным. Считается, что это растение извлекает энергию и жизненные силы своего владельца, что приводит к энергетической и финансовой нужде.

Важно отметить, что эти верования вытекают из эзотерических взглядов и могут не иметь научных доказательств. Однако для верующих избежание этих цветов рассматривается как способ сохранения положительной энергетики и финансового благополучия.

Напомним, UAportal рассказал о наиболее распространенных предрассудках и запретах, существующих в украинском быту и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !