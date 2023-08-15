Квіти, що приносять бідність: будьте обережні, обираючи рослини для оселі

Здавна вважалося, що квіти володіють унікальною енергетикою, яка може впливати на атмосферу та добробут у домі. Цікаво, що існують певні кімнатні рослини, які негативно впливають на фінансове становище сім'ї.

Езотерики застерігають, що не варто тримати ці квіти вдома, якщо є бажання фінансового достатку і процвітання. UAportal підготував три найпопулярніші домашні рослини, які, за повір'ями, прирікають на бідність.

Папороть: символ горя та фінансових проблем

У різних культурах папороть вважається містичною рослиною, пов'язаною з негативною енергією. Наші предки вважали її символом горя і смерті. Якщо вдома росте папороть, то вважається, що вона притягує фінансові проблеми. Гроші можуть немов вислизати з рук, залишаючи вас спантеличеними і без будь-якої видимої причини для матеріального спаду.

Відео дня

Читайте також: Забудьте про цвіль вдома: Названо 7 кімнатних рослин, що ефективно вбирають зайву вологу з приміщення

Плющ: енергетичний вампір, який виснажує стосунки і стабільність

Хоча плющ може бути візуально привабливим, категорично не рекомендується тримати його вдома, якщо ви хочете зберегти особисті стосунки і фінансову стабільність. Ця красива рослина не тільки вважається енергетичним вампіром, але й приховує в собі потужну негативну енергію. Вважається, що вона витягує позитивну енергію з оточення, що потенційно може призвести до напружених стосунків і фінансового дисбалансу.

Азалія: ніжна квітка з сильним енергетичним вампіризмом

Незважаючи на свій ніжний вигляд, азалія вважається найсильнішим енергетичним вампіром серед кімнатних квітів. Розміщення її біля ліжка може бути особливо згубним. Вважається, що ця рослина витягує енергію та життєві сили свого власника, що призводить до енергетичного та фінансового нестатку.

Важливо зазначити, що ці вірування випливають з езотеричних поглядів і можуть не мати наукових доказів. Однак для тих, хто вірить, уникнення цих квітів розглядається як спосіб збереження позитивної енергетики та фінансового благополуччя.

Нагадаємо, UAportal розповів про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!