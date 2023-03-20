Звезды обещают счастье: гороскоп на 20 марта для Козерога, Водолея и Рыб

UAportal подготовил гороскоп для Козерога, Водолея и Рыб на 20 марта. В этот день следует быть готовым принять счастье и радость.

Козерог

Звезды расположены так, чтобы принести вам удачу и изобилие в течение всего дня. Ваш упорный труд и преданность делу будут вознаграждены, так как усилия окупятся неожиданным образом. Это также благоприятное время для риска, так как он может привести к положительным результатам. Так что не бойтесь рисковать – это может быть именно то, что вам нужно!

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Видео дня

Водолей

Счастье будет сопровождать вас везде, куда бы вы ни пошли, поэтому постарайтесь насладиться каждым моментом этого особенного дня! Ваш позитивный настрой и энтузиазм будут притягивать к вам людей, как мотыльков притягивает свет. Не забывайте делиться своей радостью с окружающими!

Рыбы

Если вы одиноки, то это может быть идеальная возможность встретить кого-то особенного, кто в будущем может стать больше, чем просто другом. Кроме того, если вы уже заняты, то вам не помешает провести некоторое время вместе со своим партнером. Любовь тоже нуждается в заботе.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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