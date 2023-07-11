Интересные факты о Монике Беллуччи, которые вы могли не знать: не получила диплом юриста и стала самой взрослой девушкой Бонда

Моника Беллуччи сделала успешную актерскую карьеру, длившуюся несколько десятилетий, снявшись в таких фильмах, как "Малена", "Матрица перезагрузка" и "Страсти Христовы". Однако есть много интересных и малоизвестных фактов об этой итальянской актрисе, которые могут удивить. UAportal подготовил список из пяти интересных фактов о Монике Беллуччи.

Факт 1

Беллуччи начала свою карьеру в качестве модели. Прежде чем стать актрисой, Беллуччи несколько лет работала моделью. Модельная карьера Беллуччи в конечном итоге привела к тому, что она заинтересовалась актерским мастерством.

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Факт 2

Она свободно владеет несколькими языками. Беллуччи свободно владеет не только итальянским, но и французским, английским и испанским языками. Ее способность говорить на нескольких языках помогла ей получить роли в международных фильмах.

Факт 3

Беллуччи была самой взрослой девушкой Бонда. В фильме 2015 года о Джеймсе Бонде "Спектр" Беллуччи сыграла Лючию Сциарра, став самой взрослой девушкой Бонда в истории франшизы в возрасте 51 года.

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Факт 4

Перед тем как начать карьеру модели и актера, Беллуччи изучала право в Университете Перуджи. Однако она оставила программу до получения диплома, чтобы заняться другими интересами.

Факт 5

Наконец, Моника Беллуччи – мать двух дочерей и ставит семью превыше всего. В своих интервью она говорила, что ее дети – ее самая большая радость и что материнство помогло ей развиваться и стать лучшим примером для них.

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