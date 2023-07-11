Цікаві факти про Моніку Беллуччі, які ви могли не знати: не отримала диплом юриста і стала найдорослішою дівчиною Бонда

Моніка Беллуччі зробила успішну акторську кар'єру, яка тривала кілька десятиліть, знявшись у таких фільмах, як "Малена", "Матриця перезавантаження" та "Пристрасті Христові". Однак є багато цікавих та маловідомих фактів про цю італійську актрису, які можуть здивувати. UAportal підготував список із п'яти цікавих фактів про Моніку Беллуччі.

Факт 1

Беллуччі розпочала свою кар'єру як модель. Перш ніж стати актрисою, Беллуччі кілька років працювала моделлю. Модельна кар'єра Беллуччі зрештою призвела до того, що вона зацікавилася акторською майстерністю.

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Факт 2

Вона вільно володіє кількома мовами. Беллуччі вільно володіє не тільки італійською, а й французькою, англійською та іспанською мовами. Її здатність говорити кількома мовами допомогла їй отримати ролі у міжнародних фільмах.

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Факт 3

Беллуччі була найдорослішою дівчиною Бонда. У фільмі 2015 року про Джеймса Бонда "Спектр" Беллуччі зіграла Лючію Сціарра, ставши найдорослішою дівчиною Бонда в історії франшизи у віці 51 року.

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Факт 4

Перед тим як розпочати кар'єру моделі та актора, Беллуччі вивчала право в Університеті Перуджі. Однак вона залишила програму до отримання диплому, щоб зайнятися іншими інтересами.

Факт 5

Нарешті, Моніка Беллуччі – мати двох дочок і ставить сім'ю понад усе. У своїх інтерв'ю вона говорила, що її діти – її найбільша радість і що материнство допомогло їй розвиватися та стати найкращим прикладом для них.

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