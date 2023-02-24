Помогут бороться с сорняками: Три лайфхака, которые бюджетно улучшат сад

UAportal подготовил простые, но эффективные лайфхаки. Они связанны с использованием мульчи для клумб, применением вертикального озеленения и посадкой растений-компаньонов.

Эти советы доказали свою эффективность в улучшении садов без ущерба для бюджета и с сохранением эстетически привлекательных результатов.

Мульчирование – это отличный способ придать цвет и текстуру вашим садовым грядкам, а также помочь предотвратить появление сорняков. Просто разложите мульчу на нужной площади, а затем посадите цветы или растения в почву под ней.

Мульча поможет сохранить влагу в почве, поэтому вам не придется поливать ее так часто. Кроме того сорняки не смогут получить достаточно солнечного света через толстый слой мульчи.

Вертикальные сады становятся все более популярными благодаря возможности экономии пространства и эстетической привлекательности. Используя трельяж или другие конструкции, такие как полки или подвесные корзины, вы можете выращивать растения как горизонтально, так и вертикально.

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Это позволит максимально использовать свободное пространство в саду и при этом создать красивую экспозицию из разноцветной листвы. Кроме того, высаживая высокие растения возле стен или заборов, вы можете создать защитные экраны вокруг зон, которые нуждаются в большем освещении.

Метод посадки растений-компаньонов поможет уменьшить количество вредителей в саду, а также повысить урожайность некоторых культур, таких как томаты или кабачки. Комбинированная посадка предполагает выращивание различных видов овощей рядом друг с другом, чтобы они приносили пользу друг другу, обеспечивая тень, питательные вещества или средства защиты от вредителей.

Это помогает обеспечить более здоровый рост для обоих растений, участвующих в процессе. Например, посадка базилика рядом с томатами помогает держать вредителей подальше от растений томатов и в то же время обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха.

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