Допоможуть боротися з бур'янами: Три лайфхаки, які бюджетно покращать сад

UAportal підготував прості, але ефективні лайфхаки. Вони пов'язані з використанням мульчі для клумб, застосуванням вертикального озеленення та посадкою рослин-компаньйонів.

Ці поради довели свою ефективність у покращенні садів без шкоди для бюджету та зі збереженням естетично привабливих результатів.

Мульчування – це відмінний спосіб надати колір і текстуру вашим садовим грядкам, а також допомогти запобігти появі бур'янів. Просто розкладіть мульчу на потрібній площі, а потім посадіть квіти або рослини у ґрунт під нею.

Мульча допоможе зберегти вологу в ґрунті, тому вам не доведеться поливати її так часто. Крім того, бур'яни не зможуть отримати достатньо сонячного світла через товстий шар мульчі.

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Вертикальні сади стають все популярнішими завдяки можливості економії простору та естетичної привабливості. Використовуючи трельяж чи інші конструкції, такі як полиці чи підвісні кошики, ви можете вирощувати рослини як горизонтально, так і вертикально.

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Це дозволить максимально використовувати вільний простір у саду і при цьому створити гарну експозицію з різнокольорового листя. Крім того, висаджуючи високі рослини біля стін або огорож, ви можете створити захисні екрани навколо зон, які потребують більшого освітлення.

Метод посадки рослин-компаньйонів допоможе зменшити кількість шкідників у саду, а також підвищити врожайність деяких культур, таких як томати чи кабачки. Комбінована посадка передбачає вирощування різних видів овочів поруч один з одним, щоб вони приносили користь один одному, забезпечуючи тінь, поживні речовини або засоби захисту від шкідників.

Це допомагає забезпечити більш здорове зростання для обох рослин, що беруть участь у процесі. Наприклад, посадка базиліка поруч із томатами допомагає тримати шкідників подалі від рослин томатів і водночас забезпечує найкращу циркуляцію повітря.

Нагадаємо, щоб рослини виглядали доглянутими, велике значення надається саме рідині, яку застосовують для поливу рослин. Важливо знати, яка вода краще підійде в кімнатному квітникарстві: відстояна, відфільтрована або кип'ячена. А також ми писали про 5 способів поливу кімнатних рослин, якщо вдома довго не буде нікого. А якщо ви хочете повернути до життя зів'ялі кімнатні рослини, у цьому допоможе один дешевий та ефективний препарат.

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