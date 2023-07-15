Пять семейных фильмов помогут весело провести время с детьми

UAportal подготовил список из пяти фантастических фильмов, которые предлагают восхитительный опыт семейного просмотра. Эти фильмы идеально подходят для просмотра с детьми и послужат развлечением как для детей, так и для взрослых.

Мэри Поппинс возвращается

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Фэнтези, Мюзикл, Семейный

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 10мин

Год: 2018

Продюсер: Роб Маршалл

"Мэри Поппинс возвращается" – это продолжение классического фильма "Мэри Поппинс". Действие фильма происходит в Лондоне эпохи кризиса и продолжает историю Майкла и Джейн Бэнкс, которые уже повзрослели. Мэри Поппинс возвращается, чтобы помочь семье Бэнкс заново открыть для себя радость и чудо жизни.

Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия

Смолфут

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 36мин

Год: 2018

Продюсер: Гленн Фикарра

"Смолфут" – это история о йети по имени Миго, который впервые встречает человека. Знакомство с этим "маленьким человеком" переворачивает мир Миго с ног на голову и побуждает его доказать своему племени, что люди действительно существуют.

Читайте также: Подборка лучших фантастических фильмов, которые нельзя пропустить

Гринч

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Анимация, Комедия, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 1ч 26мин

Год: 2018

Продюсер: Крис Меледандри

"Гринч" – это классическая история о ворчливом существе, которое ненавидит Рождество. Он придумывает план, как украсть Рождество у жителей Уовилля, но его планы нарушаются, когда он встречает Синди Лу Кто.

Покемон. Детектив Пикачу

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Экшн, Приключения, Комедия

Страна: США, Япония

Продолжительность: 1ч 44мин

Год: 2019

Продюсер: Мэри Парент

Детектив Пикачу – это история молодого человека по имени Тим Гудман, который объединяется с Пикачу, обладающим способностью говорить. Вместе они отправляются на задание, чтобы разгадать тайну пропавшего отца Тима.

Камуфляж и шпионаж

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 42мин

Год: 2019

Продюсер: Питер Чернин

"Камуфляж и шпионаж" – это захватывающий приключенческий фильм о супершпионе по имени Лэнс Стерлинг, который случайно превращается в голубя. Он должен объединиться с молодым ученым по имени Уолтер Бекетт, чтобы спасти мир от опасной угрозы.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !