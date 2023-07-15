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П'ять сімейних фільмів допоможуть весело провести час із дітьми

Марина Грамович

П'ять сімейних фільмів допоможуть весело провести час із дітьми

UAportal підготував список із п'яти фантастичних фільмів, які пропонують чудовий досвід сімейного перегляду. Ці фільми ідеально підходять для перегляду з дітьми та послужать розвагою як для дітей, так і для дорослих.

Мері Поппінс повертається

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Фентезі, Мюзикл, Сімейний

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 2год 10хв

Рік: 2018

Продюсер: Роб Маршалл

"Мері Поппінс повертається" – це продовження класичного фільму "Мері Поппінс". Дія фільму відбувається в Лондоні епохи кризи і продовжує історію Майкла та Джейн Бенкс, які вже подорослішали. Мері Поппінс повертається, щоб допомогти сім'ї Бенкс знову відкрити для себе радість і чудо життя.

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Смолфут

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 36хв

Рік: 2018

Продюсер: Гленн Фікарра

"Смолфут" – це історія про йєті на ім'я Міго, який вперше зустрічає людину. Знайомство з цією "маленькою людиною" перевертає світ Міго з ніг на голову і спонукає його довести своєму племені, що люди справді існують.

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Грінч

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Анімація, Комедія, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 1год 26хв

Рік: 2018

Продюсер: Кріс Меледандрі

"Грінч" – це класична історія про буркотливу істоту, яка ненавидить Різдво. Він вигадує план, як вкрасти Різдво у мешканців Уовілля, але його плани порушуються, коли він зустрічає Сінді Лу Хто.

Покемон. Детектив Пікачу

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія

Країна: США, Японія

Тривалість: 1год 44хв

Рік: 2019

Продюсер: Мері Парент

Детектив Пікачу – це історія молодої людини на ім'я Тім Гудман, який поєднується з Пікачу, який має здатність говорити. Разом вони вирушають на завдання, щоб розгадати таємницю зниклого отця Тіма.

Камуфляж та шпигунство

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 42хв

Рік: 2019

Продюсер: Пітер Чернін

"Камуфляж і шпигунство" – це захоплюючий пригодницький фільм про супершпигуна на ім'я Ленс Стерлінг, який випадково перетворюється на голуба. Він має об'єднатися з молодим вченим на ім'я Уолтер Бекетт, щоб урятувати світ від небезпечної загрози.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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