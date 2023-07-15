П'ять сімейних фільмів допоможуть весело провести час із дітьми

UAportal підготував список із п'яти фантастичних фільмів, які пропонують чудовий досвід сімейного перегляду. Ці фільми ідеально підходять для перегляду з дітьми та послужать розвагою як для дітей, так і для дорослих.

Мері Поппінс повертається

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Фентезі, Мюзикл, Сімейний

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 2год 10хв

Рік: 2018

Продюсер: Роб Маршалл

"Мері Поппінс повертається" – це продовження класичного фільму "Мері Поппінс". Дія фільму відбувається в Лондоні епохи кризи і продовжує історію Майкла та Джейн Бенкс, які вже подорослішали. Мері Поппінс повертається, щоб допомогти сім'ї Бенкс знову відкрити для себе радість і чудо життя.

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Смолфут

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 36хв

Рік: 2018

Продюсер: Гленн Фікарра

"Смолфут" – це історія про йєті на ім'я Міго, який вперше зустрічає людину. Знайомство з цією "маленькою людиною" перевертає світ Міго з ніг на голову і спонукає його довести своєму племені, що люди справді існують.

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Грінч

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Анімація, Комедія, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 1год 26хв

Рік: 2018

Продюсер: Кріс Меледандрі

"Грінч" – це класична історія про буркотливу істоту, яка ненавидить Різдво. Він вигадує план, як вкрасти Різдво у мешканців Уовілля, але його плани порушуються, коли він зустрічає Сінді Лу Хто.

Покемон. Детектив Пікачу

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія

Країна: США, Японія

Тривалість: 1год 44хв

Рік: 2019

Продюсер: Мері Парент

Детектив Пікачу – це історія молодої людини на ім'я Тім Гудман, який поєднується з Пікачу, який має здатність говорити. Разом вони вирушають на завдання, щоб розгадати таємницю зниклого отця Тіма.

Камуфляж та шпигунство

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 42хв

Рік: 2019

Продюсер: Пітер Чернін

"Камуфляж і шпигунство" – це захоплюючий пригодницький фільм про супершпигуна на ім'я Ленс Стерлінг, який випадково перетворюється на голуба. Він має об'єднатися з молодим вченим на ім'я Уолтер Бекетт, щоб урятувати світ від небезпечної загрози.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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