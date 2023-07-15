Пять семейных фильмов помогут весело провести время с детьми
UAportal подготовил список из пяти фантастических фильмов, которые предлагают восхитительный опыт семейного просмотра. Эти фильмы идеально подходят для просмотра с детьми и послужат развлечением как для детей, так и для взрослых.
Мэри Поппинс возвращается
Рейтинг IMDB: 6.7
Жанр: Фэнтези, Мюзикл, Семейный
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 2ч 10мин
Год: 2018
Продюсер: Роб Маршалл
"Мэри Поппинс возвращается" – это продолжение классического фильма "Мэри Поппинс". Действие фильма происходит в Лондоне эпохи кризиса и продолжает историю Майкла и Джейн Бэнкс, которые уже повзрослели. Мэри Поппинс возвращается, чтобы помочь семье Бэнкс заново открыть для себя радость и чудо жизни.
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Смолфут
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 36мин
Год: 2018
Продюсер: Гленн Фикарра
"Смолфут" – это история о йети по имени Миго, который впервые встречает человека. Знакомство с этим "маленьким человеком" переворачивает мир Миго с ног на голову и побуждает его доказать своему племени, что люди действительно существуют.
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Гринч
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Анимация, Комедия, Семейный
Страна: США
Продолжительность: 1ч 26мин
Год: 2018
Продюсер: Крис Меледандри
"Гринч" – это классическая история о ворчливом существе, которое ненавидит Рождество. Он придумывает план, как украсть Рождество у жителей Уовилля, но его планы нарушаются, когда он встречает Синди Лу Кто.
Покемон. Детектив Пикачу
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Экшн, Приключения, Комедия
Страна: США, Япония
Продолжительность: 1ч 44мин
Год: 2019
Продюсер: Мэри Парент
Детектив Пикачу – это история молодого человека по имени Тим Гудман, который объединяется с Пикачу, обладающим способностью говорить. Вместе они отправляются на задание, чтобы разгадать тайну пропавшего отца Тима.
Камуфляж и шпионаж
Рейтинг IMDB: 6.8
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 42мин
Год: 2019
Продюсер: Питер Чернин
"Камуфляж и шпионаж" – это захватывающий приключенческий фильм о супершпионе по имени Лэнс Стерлинг, который случайно превращается в голубя. Он должен объединиться с молодым ученым по имени Уолтер Бекетт, чтобы спасти мир от опасной угрозы.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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