Пять звезд, которые никогда не были женаты: почему отношения не сложились

В мире, где известные женщины преодолевают барьеры и преуспевают, они бросают вызов стереотипам и пробивают собственный путь. Эти женщины независимы, успешны и вдохновляют. Хотя они, возможно, не пошли по традиционному пути семейной жизни, их влияние и результативность неоспоримы.

Опра Уинфри

В свои 69 лет Опра Уинфри является одной из самых влиятельных и богатых женщин в мире. Она добилась успеха как ведущая ток-шоу, актер, продюсер и медиа-магнат.

Опра всегда ставила карьеру на первое место и не разрешала ей отходить на второй план. Несмотря на длительные отношения со Стедманом Грэмом, пара так и не пошла под венец.

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"У меня были сомнения, когда речь шла о браке. Я поняла, что не хочу жертвовать или идти на компромиссы, теряя часть себя. Моя карьера всегда была моим приоритетом, и мы оба это понимали", – поделилась Уинфри в интервью ю своему журналу в 2020 году.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон в свои 47 лет является не только невероятно успешной актрисой, но и известной своей вневременной красотой. Хотя в прошлом у нее были отношения, Терон решила поставить во главу угла собственное счастье и независимость. Несмотря на слухи о помолвке с Шоном Пенном, пара в конце концов развелась.

Вайнона Райдер

Уайнона Райдер, известная своими ролями в фильмах вместе с такими голливудскими сердцеедами, как Киану Ривз, Мэтт Дэймон, Крис Нот и Джонни Депп, имела свою долю громких романов. Однако она так и не нашла того самого мужчину, который привел бы к длительным отношениям.

Райдер столкнулась с личными трудностями, включая депрессию, что сказалось на ее отношениях. В конце концов она преодолела свои вызовы, но до сих пор остается незамужней.

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Кристин Дэвис

Кристин Дэвис, сыгравшая роль Шарлотты в культовом сериале "Секс в большом городе", приняла роль матери-одиночки. Несмотря на то что 58-летняя актриса не состоит в браке, она находит удовольствие в том, что является матерью для своей приемной дочери Джеммы. Дэвис считает, что если она найдет партнера, то это должен быть кто-то, кто станет прекрасным отцом для ее ребенка.

Диана Китон

Диана Китон, уважаемая актриса, получившая такие награды, как "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA, никогда не связывала себя узами брака. В течение своей жизни она общалась с такими известными голливудскими актерами, как Аль Пачино, Уоррен Битти, Джек Николсон и Киану Ривз. Однако Китон решила предоставить приоритет личностному росту и нашла удовольствие в том, чтобы быть матерью двух своих приемных детей, Декстера и Дюка.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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