П'ять зірок, які ніколи не були одружені: чому стосунки не склалися

У світі, де відомі жінки долають бар'єри та процвітають, вони кидають виклик стереотипам і пробивають власний шлях. Ці жінки незалежні, успішні та надихають. Хоча вони, можливо, не пішли традиційним шляхом сімейного життя, їх вплив і результативність незаперечні.

Опра Вінфрі

У свої 69 років Опра Вінфрі є однією з найвпливовіших і найбагатших жінок у світі. Вона досягла успіху як ведуча ток-шоу, актор, продюсер та медіа-магнат.

Опра завжди ставила кар'єру перше місце і дозволяла їй відходити другого план. Попри тривалі стосунки зі Стедманом Гремом, пара так і не пішла під вінець.

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"У мене були сумніви, коли йшлося про шлюб. Я зрозуміла, що не хочу жертвувати або йти на компроміси, втрачаючи частину себе. Моя кар'єра завжди була моїм пріоритетом, і ми обидва це розуміли", – поділилася Уїнфрі в інтерв'ю своєму журналу 2020 року.

Шарліз Терон

Шарліз Терон у свої 47 років є не лише неймовірно успішною актрисою, а й відомою своєю позачасовою красою. Хоча в минулому в неї були стосунки, Терон вирішила поставити на чільне місце власне щастя і незалежність. Попри чутки про заручини з Шоном Пенном, пара зрештою розлучилася.

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер, відома своїми ролями у фільмах разом із такими голлівудськими серцеїдами, як Кіану Рівз, Метт Деймон, Кріс Нот та Джонні Депп, мала свою частку гучних романів. Однак вона так і не знайшла того самого чоловіка, який призвів би до тривалих стосунків.

Райдер зіткнулася з особистими труднощами, включаючи депресію, що позначилося на її стосунках. Зрештою, вона подолала свої виклики, але досі залишається незаміжньою.

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Крістін Девіс

Крістін Девіс, яка зіграла роль Шарлотти в культовому серіалі "Секс у великому місті", взяла роль матері-одиначки. Попри те, що 58-річна актриса не одружена, вона знаходить задоволення в тому, що є матір'ю для своєї прийомної дочки Джемми. Девіс вважає, що якщо вона знайде партнера, то це має бути хтось, хто стане чудовим батьком для її дитини.

Діана Кітон

Діана Кітон, шановна актриса, яка отримала такі нагороди, як "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA, ніколи не пов'язувала себе узами шлюбу. Протягом свого життя вона спілкувалася з такими відомими голлівудськими акторами, як Аль Пачіно, Уоррен Бітті, Джек Ніколсон та Кіану Рівз. Однак Кітон вирішила надати пріоритет особистісному зростанню і знайшла задоволення, щоб бути матір'ю двох своїх прийомних дітей, Декстера і Дюка.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

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