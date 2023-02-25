Руководство по компостированию: как легко удобрить почву без лишних затрат

UAportal подготовил руководство по компостированию. Это метод переработки органических материалов, таких как кухонные отходы, обрезки деревьев и другие биоразлагаемые материалы, в богатую питательными веществами почву.

Это простой и эффективный способ уменьшить количество отходов и одновременно создать ценный ресурс для сада. Чтобы приступить к компостированию, вот пять простых советов:

Совет 1: Выберите правильный контейнер

Вам понадобится контейнер, достаточно большой, чтобы вместить все компостируемые материалы, но достаточно маленький, чтобы поместиться во дворе или на балконе. Убедитесь, что он имеет достаточное количество дренажных отверстий, чтобы вода могла легко уходить.

Совет 2: Добавьте правильные ингредиенты

Ключевыми ингредиентами для успешного компостирования являются богатые углеродом материалы, такие как листья и ветки, богатые азотом материалы, такие как кухонные отходы и скошенная трава, и влага в виде воды или дождевой воды. Смешивайте эти ингредиенты слоями в контейнере, пока он не будет заполнен примерно на две трети.

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Совет 3: Регулярно переворачивайте кучу

Переворачивание кучи каждые несколько дней способствует ее аэрации и ускоряет процесс разложения. Используйте лопату или вилы, чтобы перемешать все вместе и перераспределить влажные участки, чтобы они не стали слишком сырыми и не высохли слишком быстро.

Совет 4: Следите за уровнем влажности

Слишком много влаги замедляет процесс разложения, а слишком мало – приводит к высыханию кучи и ее полному прекращению. Проверьте уровень влажности, сжав немного материала в руке; если на ощупь он влажный, но не мокрый, значит, все в порядке!

Совет 5: Собирайте компост, когда он будет готов

Когда материал на дне контейнера станет темно-коричневым и рассыпчатым, как почва, его можно собирать! Разложите его вокруг вашего сада или комнатных растений, чтобы получить дополнительный заряд питательных веществ, которые помогут им процветать!

Компостирование может быть невероятно полезным занятием, но есть и некоторые потенциальные недостатки. Например, неприятные запахи от анаэробных бактерий или вредители, которых привлекают пищевые отходы в открытых контейнерах.

Чтобы смягчить эти проблемы, убедитесь, что компост накрыт, когда его активно не переворачивают. Используйте герметичные контейнеры для пищевых отходов, когда это возможно.

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